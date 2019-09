Hört på stan: Glöm inte släcka.

Publicerad fredag, 13 september 2019, 11:50 av Björn Smitterberg

Många tycker att det tar lång tid, ibland väldigt lång tid, mellan idé och resultat i Lidköping.

Men ibland har det uppenbarligen gått undan. Elektrifieringen av Lidköping har pågått i över hundra år. Det är ganska tidigt jämfört med andra städer i landet som drog det hela i långbänk. Kanske hade John Hedin ett finger med i det spelet? I dag formas John Hedins torg vid Rörstrand en fin plats – inte färdig än, men det kommer grönska, sittplatser m m. Snart kan redaktören sitta där och mata duvorna som annars finns på fönsterblecket fyra våningar upp.

Värt ett apelsinpris.

Elektrifiering – den har i år gått in i ett nytt skede, en stor framtidssatsning är det som skett. Den kostar, och märks några år på elnätspriset. Men den är också en grund för att taxan i framtiden ska kunna hållas nere. Annars kan man förstås lära sig släcka. Redaktören har i bostaden haft en liten belysning som tänds och släcks av en klocka. Nu har lamporna bytts till ledlampor. Redaktören konstaterade med enkel matematik att det blev dyrare att använda klockan än att låta lamporna lysa jämt. Dessutom finns det ju strömbrytare.

Helt klart är att elpriset kommer att stiga efter hand som efterfrågan ökar. Att snåla kommer att löna sig allt mer. Frågan är var brytpunkten på en elbil eller hybridbil hamnar. För det kan väl inte vara meningen att pensionärer och lågavlönade via skatten ska vara med och betala dyrbara – ofta stora – bilar åt redan välavlönade? De flesta har ändå så nära till jobbet att de kan cykla. Redaktören vet en person som varje vardagsmorgon skickar i väg sina barn på cykel till skolorna, men själv tar suven ensam ungefär samma sträcka. Förälderns motion tas ut i köpt tid på motionsanläggning. Förmodligen betalat av arbetsgivaren som gör avdrag på skatten.

För övrigt…

… har Lidköpingsnytt kommit fram till att klimatkompensera sig. 100 nya träd ska planteras i VI-skogen i Afrika på Lidköpingsnytts bekostnad. Pengarna ges till VI-skogen i samband med den miljömanifestation som ska hållas i Lidköping nästa fredag.

Redaktören vill absolut inte vara miljöskamlig med sin bil och ett par tusen mil per år. Därför känns det bra när idén dök upp häromdagen – plantera träd! Förvånansvärt billigt – cirka en krona per mil eller knappt 50 öre per liter bensin (grovt räknat – och frågan är om dessa ören inte gör större nytta än koldioxidskatten på bränslet?).

Promenader är förstås sköna – Om redaktören har ett ärende som tar mindre än 15 minuter att gå så blir det till fots. Inte till bils. Men det finns en hake vintertid, redaktören är synnerligen rädd att halka omkull.

Hur tänkte man här?

Två ministrar kommer till Lidköping för att titta på ett trygghetsboende. Det är OK, det är verkligen inte ointressant att se. Men när skälet är att få tillfälle att presentera regeringens och stödpartiernas budgetförslag börjar man undra. Visst, under några minuter får pressen vara med och lyssna på miljardrullningen. Varför detta plötsliga intresse för äldre? I en kommun som ju faktiskt satsar på moderna boenden för äldre och andra med särskilda behov?

Kanske har det beslutats lokalt att ett trygghetsboende ska besökas, utbildningsministern och utrikeshandelsministern ska inte besöka varken skolor eller industrier i Lidköping. Hur vore det att få referera ett möte mellan Lidköpings skolpolitiker Mario Melani och skolminister Anna Ekström. Det skulle varit givande.

Tyvärr är herr Melani i Italien, och enligt ett bekant socialdemokratiskt kommunalråd i Lidköping har de båda ministrarna själva bett att få komma till en Drömstad.

Lidköpingsnytts nyhetsbrev…

… utkommer varje vardag med undantag för jul- och nyårshelgerna samt högsommaren. I höst har det nyhetsbrevet kommit i 15 år. Snart kan det vara tusen mottagare. Ett enkelt och lätt sätt följa nyhetsbevakningen. Gratis.

Den här helgen skall redaktören ha en lugn helg. Det behövs en sådan ibland. Böcker som skulle blivit lästa växer till en trave.

En del veckor är hektiska och vissa helger är det mycket att göra. Därför måste vissa helger helt enkelt lösgöras för själen. Men helt bortkopplad är inte redaktören, det som kan göras hemifrån görs hemifrån. Så Lidköpingsnytt lever ändå.

En sak händer denna helg – med början redan i eftermiddag. Biltrafiken stoppas i centrum – vilket har medfört en kaskad av kommentarer i Lidköpingsnytts kommentarsfält. Där finns kontrollerade kommentarer. en del försöker kringgå det genom att använda Lidköpingsnytts facebooksida – glöm det, alla kommentarer tas bort därifrån efter en stund. Redaktören vill inte ta ansvar för korkade och hänsynslösa – ofta direkt felaktiga – angrepp.

God Helg tillönskas alla läsare.