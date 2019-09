Läckö slott – ett underverk

Publicerad söndag, 08 september 2019, 13:40 av Redaktionen

Efter nästan ett års förberedelser är Västra Götalandsregionens underverk slutligen utsedda. Efter tre dagars intensivt röstande har 49 nominerade kulturmiljöer blivit sju.

Västra Götalands sju underverk är, utan inbördes ordning;

Bohus fästning i Kungälvs kommun,

Stångehuvuds fyrhus i Lysekils kommun,

Karlsborgs fästning i Karlsborgs kommun,

Läckö slott i Lidköpings kommun,

Torpa stenhus i Tranemo kommun,

Hållö fyr i Sotenäs kommun samt

akvedukten i Håverud i Melleruds kommun.

Över 12.000 röster kom in under omröstningens tre dagar på Västarvets Facebooksida och alla de nominerade har blivit röstade på. Den sista rösten kom in bara minuten innan omröstningen avslutades klockan åtta på torsdagsmorgonen.