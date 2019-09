Indien – världens farligaste land för kvinnor!

Lidköping och FN-föreningen gästas av den internationellt kända kristna teologen, läkaren och feministen Astrid Lobo Gajiwala från Indien.

I Stadsbiblioteket på torsdag inleder hon sitt Sverige-besök med ett föredrag till titeln ”Women in todays India – cause for hope or despair”. (Föredraget med efterföljande samtal/frågor sker på engelska).

Detta mot bakgrund av ett Indien som förra året utsågs till världens farligaste land för kvinnor. Ett Indien, snart jordens folkrikaste land, i utveckling och förändring. Men idag också starkt präglat av ökande politiska och etniska spänningar. Lägg därtill svåra miljö och fördelningsmässiga utmaningar med omfattande fattigdom, vattenbrist och föroreningar. Nuvarande hindu-nationalistiska regering uppvisar oroande yttringar med etniska förtecken. Nu senast i bl.a. Kashmir och Assam, vilket riskerar sätta än större press på landets redan trängda muslimska och kristna minoriteter.

Besöket i Lidköping och Sverige, är möjliggjort av Ulla Gudmundsson och hennes ”Forum för Nyfikna”. Ulla Gudmundsson, tidigare ambassadör och analyschef på Utrikesdepartementet, har tidigare gästat Lidköping och FN-föreningen och kommer att medverka under kvällen. FN-föreningen arrangerar, tillsammans med Stadsbiblioteket och Studiefrämjandet.

