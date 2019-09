Folkdanslaget hyllar Gärdestad och Williams

Publicerad fredag, 06 september 2019, 11:02 av Redaktionen

Lidköpings folkdanslag kommer under lördagen att medvewrka vid Må Bra Dag. Det blir folkdanser med musiken är nyare.

Till Minne av Ted Gärdestad och Jerry Williams kallar man programmet. Folkdanslaget kommer att dansa till två låter av Ted och två av Jerry. Det blir Klöversnoa och Rockin`n`Reelin, samt Who`s gonna follow you home och som avslutning Did I tell you, där dansarna väver in tre av Jerrys berömda moves.

Danserna som fungerar till dessa låtar är bl. a. Pariserpolka, Beerpolka, Schottis på logen, Cumberland square 8 och med egen koreografi.

Dansarna dansar vid två tillfällen. Dels på torget och sedan på biblioteket.

_________________________

Klicka här till Må Bra Dagens program