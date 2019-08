Mötesplatsen – en minneslista för dig

Uppdaterad 31 augusti

Publicerad lördag, 31 augusti 2019, 07:30 av Björn Smitterberg

Mötesplatsen flyttas. Den finns i sin helhet till vänster på Lidköpingsnytts första sida – startsidan.

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.

Skicka in ditt evenemang

desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @.

Välkommen med föreningsmöten, evenemang m m – ej kommersiellt eller länkar). Det går bra att skicka flera i samma e-brev.

Anmäl evenemang – Klicka eller skicka till desk(a)lidkopingsnytt.nu (föreningsmöten m m – ej kommersiellt). Det går bra att skicka flera i samma e-brev.

__________________________________________________

LÖRDAG 31 AUGUSTI

Dambandy: Försäsongsmatch

15 Sparbanken Lidköping Arena: Villa BK möter mixat lag.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

11-14 Övre foajén Öppet utställning

12.00 Amazing Grace, Barntillåten

12.00 De osynliga, Barntillåten

14.00 Lejonkungen (sv. tal), 11 år

14.15 Edie, Barntillåten

16.30 Toy Story 4 (sv. tal), 7 år

16.30 The Angry Birds Movie 2 (2D, sv. tal), 7 år

17.30 Röda Kvarn Once Upon a Time … in Hollywood , 15 år

18.45 Toy Story 4 (eng. tal), 7 år

18.45 438 dagar, 15 år

20.45 Röda Kvarn Ready or Not, 15 år

21.00 Angel Has Fallen, 15 år

21.15 The Dead Don’t Die, 15 år



SÖNDAG 1 SEPTEMBER

Lilla Vänerspelen

10-16,30 Framnäs IP: Fri idrott för de yngsta klasserna.

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

14:30-16:30 Söndagscafé! Föreningen HjärtLung erbjuder kaffe och äpplekaka med vaniljsås, 25kr.

Konsert: Vaggvisor för vuxna

Björklunda gård, Järpås: Hanna Sundblad med musikerna Björn Milton och Mikael Dalemo framför ett program med visor av Barbro Hörberg.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

14-17 Övre foajén Öppet utställning

15.00 Toy Story 4 (sv. tal), 7 år

15.00 Lejonkungen (sv. tal), 11 år

17.00 Röda Kvarn Once Upon a Time … in Hollywood , 15 år

17.30 438 dagar, 15 år

17.30 Flykten från DDR, 11 år

20.15 Fast & Furious: Hobbs & Shaw, 11 år

20.15 Ready or Not, 15 år



MÅNDAG 2 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Balans/Styrka, träningspass med theraband och pinnar.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

17-19 Övre foajén Öppet utställning

17.30 Once Upon a Time … in Hollywood , 15 år

18.00 Koko-di Koko-da, 15 år

20.00 Svart cirkel, 15 år

20.45 Lejonkungen (eng. tal), 11 år



TISDAG 3 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Do In egenmassage, övningarna syftar till att stimulera blodcirkulationen, föra bort slaggprodukter, värma upp, mjuka upp och pigga upp kroppen. Kom och prova på, jätteskönt och avslappnande.

Vid frågor? Kontakta Maria, värdinna,

14:00-16:00 Glaucomcafé för dig som har grön starr. Fika finns att köpa!

14:30-16:30 Våffelcafé, kaffe och våffla, 30kr.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

18.00 438 dagar, 15 år

18.00 Fisherman’s Friends, Barntillåten

20.45 Angel Has Fallen, 15 år

20.45 The Dead Don’t Die, 15 år



ONSDAG 4 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14:00 Föredrag ”Perspektiv på HBTQ” Maria Gunneflo, Beteendevetare och handledare på Barn- och elevhälsan i Lidköping håller ett föredrag som beskriver grundläggande fakta om HBTQ och som vill vidga perspektiven på vad sexualitet, identitet och social tillhörighet har för betydelse i en människas liv. Fika finns att köpa!

Vernissage och föredrag

19 Kulturhuset Grästorp: Fotografen Thomas Örn Karlsson, Fåglavik, öppnar fotoutställning och berättar om ”Landsbygdens förfall”.

Dambandy

19 Sparbanken Lidköping Arena: Villa Lidköping i försäsongsmatch mot AIK.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

11.00 Fisherman’s Friends, Barntillåten

11.00 Flykten från DDR, 11 år

13.30 Amazing Grace, Barntillåten

13.45 Edie,Barntillåten

15.30 Once Upon a Time … in Hollywood , 15 år

16.00 Toy Story 4 (sv. tal), 7 år

18.15 Apollo 11, Barntillåten

18.45 Toy Story 4 (eng. tal), 7 år

20.30 Good Boys, 11 år

21.00 Ready or Not, 15 år



TORSDAG 5 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgåsar och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

11:30 Sopplunch med bio. Filmen ”Olydnad” visas på Folkets Hus kl. 12:45. Anmälan from 26/8 till tel. 771288. Max 4 platser/person.

Kan själv-utställning

9-12 Familjecentralen Götene: Tredje ”Kan själv” utställningen riktad för de minsta barnen att leka, lära m m. Pågår t o m 1 oktober.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

18.00 Sivandivan – mingel, film och prat,

18.00 438 dagar, 15 år

20.45 Smygpremiär: Det kapitel 2, 15 år

20.45 Once Upon a Time … in Hollywood, 15 år

FREDAG 6 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Inomhusboule

LÖRDAG 7 SEPTEMBER

Må Bra-dagen 2019

Hela Lidköping se särskilt program – klicka

Rallycross

Kinnekulle Ring: 4:e deltävlingen i supercupen.

Lunchjazz

12 Restaurang Italia: Tubakvartetten. Entré 150:- inkl. mat exkl. dryck. Bordsbokning tel. 0510-65444. Arr. Jazzkatten

SÖNDAG 8 SEPTEMBER

Museirally

10-15 Museer i Lidköping med omnejd: Kulturarvsdag – öppet hos alla

Om Soldater

12 Lundsbrunns bygdegård: Björn Lippold föreläser. Arr Lundsbrunns samhällsförening.

Rallycross

Kinnekulle Ring: 4:e deltävlingen i supercupen.

MÅNDAG 9 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

TISDAG 10 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Do In egenmassage, övningarna syftar till att stimulera blodcirkulationen, föra bort slaggprodukter, värma upp, mjuka upp och pigga upp kroppen. Kom och prova på, jätteskönt och avslappnande.

14:30 Seniorsingers, sång- och musikgrupp, övning

Bandy: Försäsongsmatch

19 Sparbanken Lidköping Arena: Villa BK möter Frillesås.

ONSDAG 11 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14:00 Trivselbingo! 5 spel med paus för fika. 20kr/bricka. Vinst till alla!

TORSDAG 12 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgåsar och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

FREDAG 13 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Inomhusboule

15:00-16:30 Afternoon Tea!

Välkommen till vårt Afternoon Tea. Njut av ljumna scones, kex, ost, marmelader och små bakverk.

Kostnad: 40kr inkl. te eller kaffe

LÖRDAG 14 SEPTEMBER

SÖNDAG 15 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

14:30-16:30 Söndagscafé! PRO erbjuder kaffe och kärleksmums, 25kr.

Piperska lasarettet

15 Guidad visning. Anmälan till 9johnson(at)telia.com. 25:- inkl kaffe. Arr Lundsbrunns Samhällsförening.

Bandy: Försäsongsmatch

13,30 Sparbanken Lidköping Arena: Villa BK möter Motala.

MÅNDAG 16 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Balans/Styrka, träningspass med theraband och pinnar.

TISDAG 17 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Do In egenmassage, övningarna syftar till att stimulera blodcirkulationen, föra bort slaggprodukter, värma upp, mjuka upp och pigga upp kroppen. Kom och prova på, jätteskönt och avslappnande.

14:00-15:30 It-café Mobil & surfplatta i vardagen. En kostnadsfri träff som passar alla, från nybörjare till proffs. Ta med din surfplatta/mobil eller låna en Ipad av oss.

14:30-16:30 Våffelcafé! Kaffe och våffla, 30kr.

ONSDAG 18 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14:00 Lotta Hjoberg, vård- & omsorgschef i vår kommun, berättar om sig och sitt uppdrag i kommunen. Fika finns att köpa!

Vänermusei vänner

18 Samling Vänermuseet för samåkning till Årnäs bruk museum och borg: Roland Nordh guidar med start vid Årnäs museum 18,45.

Bandy: Försäsongsmatch

19 Sparbanken Lidköping Arena: Villa BK möter Motala

TORSDAG 19 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgåsar och fika finns att köpa!

10:00-12:00 Drop in hos syn- & hörselinstruktör

10:15 Cirkelträning

Släktforskning

15,30 Tuns Mötesplats: Släktforskare visar hur man inleder släktforskning. Samarr mellan biblioteket och Lidköpingsbygdens släktforskarförening.

FREDAG 20 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Inomhusboule

LÖRDAG 21 SEPTEMBER

Konsert

19 Pingstkyrkan: Nya Stadens Storband. Gästartist LaGaylia Frazier.

SÖNDAG 22 SEPTEMBER

MÅNDAG 23 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Balans/Styrka, träningspass med theraband och pinnar.

TISDAG 24 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Do In egenmassage, övningarna syftar till att stimulera blodcirkulationen, föra bort slaggprodukter, värma upp, mjuka upp och pigga upp kroppen. Kom och prova på, jätteskönt och avslappnande.

14:30 Seniorsingers, sång- och musikgrupp, övning.

Släktforskning

17 Bäcklidens mötesplats: Släktforskare visar hur man inleder släktforskning. Samarr mellan biblioteket och Lidköpingsbygdens släktforskarförening.

ONSDAG 25 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

16:00 Sång, musik och dans med Kenneth Holmström Välkommen till en stund med härlig sång, musik och kanske lite dans för den som önskar. Vårt kök erbjuder nybakad fika och smarriga räksmörgåsar. Räksmörgås: 45kr. Mjuk kaka: 15kr. Småkaka: 5kr. Anmälan för räksmörgås (bindande) from 26/8, Obs! Betalning i samband med anmälan eller senast 23/9.

TORSDAG 26 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgåsar och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Månadsmöte, Erik eklund, Nimbus, berättar.

FREDAG 27 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Inomhusboule

14:00 Minnesträning. Vi välkomnar till en eftermiddag där vi tillsammans i små grupper eller enskilt tränar minnet i form av klurigheter och

frågesport. Fika finns att köpa!

Bandy: Svenska Cupen

19 Sparbanken Lidköping Arena: Särskilt matchprogram.

LÖRDAG 28 SEPTEMBER

Bandy: Svenska Cupen

19 Sparbanken Lidköping Arena: Särskilt matchprogram.

SÖNDAG 29 SEPTEMBER

Teater

16 Häggesled bygdegård: Se Stig, musikteater. Biljetter 0705-889694. 150:-

Bandy: Svenska Cupen

19 Sparbanken Lidköping Arena: Särskilt matchprogram.

MÅNDAG 30 SEPTEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Balans/Styrka, träningspass med theraband och pinnar.

FREDAG 4 OKTOBER

Bomässa

Sparbanken Lidköping Arena.

MÅNDAG 7 OKTOBER

Släktforskning

15,30 Björkhaga mötesplats: Släktforskare visar hur man inleder släktforskning. Samarr mellan biblioteket och Lidköpingsbygdens släktforskarförening.

TORSDAG 10 OKTOBER

Om demens

18,30 Sessionssalen Centrumhuset Götene: Ulla Assarsson berättar om hur hennes man drabbades av Alzheimer och den bok hon skrivit om det. Arr: Anhörigstödet.

LÖRDAG 12 OKTOBER

Hörselskadades dag

10-12 Biblioteket: Utställning och information

Tobbe Trollkarl

15 De la Gardie-aulan: Jubileumsföreställning 20 år.

MÅNDAG 14 OKTOBER

Teater

19 Esplanadteatern: Hemma hos dig – med Carl-Olof. Biljetter Lidköpings turistbyrå tel 20020. 150:-

ONSDAG 16 OKTOBER

Jazzkonsert

19 Esplanadteatern: Second Line Jazzband. Entré 180:- inkl. kaffe i pausen. Endast kontanter. Inget förköp. Arr. Jazzkatten.

LÖRDAG 19 OKTOBER

Bandy: Försäsongsmatch

15 Sparbanken Lidköping Arena: Villa BK möter Åby/Tjureda

ONSDAG 23 OKTOBER

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet: berättarkväll: Kloster i Västergötland – Maria Wretemark berättar.

FREDAG 25 OKTOBER

Julmässa

Hellekis Säteri

LÖRDAG 26 OKTOBER

Julmässa

Hellekis Säteri

SÖNDAG 27 OKTOBER

Julmässa

Hellekis Säteri

TORSDAG 31 OKTOBER

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Björn Sjöstedt om livet på en fyrplats

SÖNDAG 10 NOVEMBER

Löjrommens dag

Spikens fiskeläge

ONSDAG 20 NOVEMBER

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet: Berättarkväll; Gamla Lidköping. Anna Nyqvist Thorsson och Anneli Nitenberg berättar om utgrävningar. Fika.

TORSDAG 21 NOVEMBER

Teater

19 Parketten: Allt som är vårt – en pjäs om nedstämdhet. Biljetter på Turistbyrån 20020. 200:-/ung 100:-. Arr Lidköpings Teaterarrangörer

TORSDAG 28 NOVEMBER

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Filmafton

FREDAG 6 DECEMBER

Teater

19 Sockerbrukets lunchrestaurang: Lala – om helvetet vi kallar livet. Matservering före föreställning kl 18. Biljetter Turistbyrån 20020, mat Sockerfabriken 65190. Arr: Lidköpings Teaterarrangörer.

FREDAG 31 JANUARI

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Årsmöte (prel datum, kan ändras)

FREDAG 3 APRIL

Fritidsmässa

Sparbanken Lidköping Arena

