Nytt Thunfartyg – ska klara hamnar med tidvatten

Kan ställas på botten!

Publicerad onsdag, 28 augusti 2019, 13:11 av Redaktionen

Thun Tankers har i dagarna beställt ett mycket speciellt tankfartyg, som ska kunna lasta flytande produkter. 4.800 kubikmeter ska rymmas ombord.

Det alldeles speciella är att fartyget ska kunna stå på botten i hamnar med stora tidvattenskillnader. Det kräver extra av varvet, Ferus smith i Holland, som tidigare byggt fler än 35 fartyg åt Thunrederierna.

Fartyget ska drivas i ett långtidsavtal med Geos Group Ltd i Storbritannien.

Tekniken kallas Naabsa; Not Always Afloat But Safely Aground. Dert är på alla sätt, bl a genom storlek, anpassat för hamnar fartyget väntas anlöpa.

Fartyget blir 80 meter långt. Tonnaget blir 4.250 ton, rymden 4.800 kubikmeter och möjlighet ska finnas att värma lasten till lättflytande.

Bilder från Thun-rederierna. Bilderna är klickbara till större format.