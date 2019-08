Privatannonserna – annonsera gratis

Publicerad tisdag, 27 augusti 2019, 09:57 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner.

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam. Högst tre annonser per annonsör samtidigt/månad.

Skicka din annons till desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @.

Du kan också använda vår meddelandesida och skriva ditt meddelande direkt. Klicka.

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inte företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress.

En vara per annons. Skriv om varan säljes, köpes, skänkes etc. Skicka bildfil – inte bild.

Max en bild per annons. Se till att bilden är minst 500 pixlar. Uppdatering med nya annonser normalt endast på vardagar.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

27 augusti

Säljes

Skivspelare

Ferguson 3434 Garrard. Pris 400 kr.

0708-82 95 91 eller leif.gittan2(a)gmail.com

23 augusti

Säljes

Äldre järnsäng

samt resårbotten med bäddmadrass 110×200 (Jysk 2018) 1500:-

0730-28 18 81

Säljes

Yaris 03



Bes.maj.. 17500 mil. Välvårdad. Drag. Vinterhjul ingår. Pris:12.000 kr

Tel. 0707-44 11 52

22 augusti

Säljes

Glasflaska/Liten karaff

Hjärtformad, rött glas. 70:- Finns i Lidköping.

0706704952

20 augusti

Säljes

Loungegrupp

Säljer en helt ny, ouppackad loungegrupp i svart konstrotting. Soffa, bord och fotpall/divan inkl. dynor. Nypris: ca. 6.400kr. Mitt pris: 4.900kr. BVSA. Vill bli av med det så fort som möjligt så snabb hämtning prioriteras.

0730-60 34 93

19 augusti

Säljes

Mangel

Mangel Bosch 600 i fint skick säljes pris 500 kr

Önskas hyra

Hus

Söker ett hus att hyra. Helst någonstans mellan Lidköping och Kvänum. Saleby, Härene, Vinninga är också av intresse. Har tillsvidareanställning.

Mobil är till min moster. 0730-53 92 85

Säljes

Snapsglas



12 helt nya snapsglas från Kosta Boda säljes för 100kr/ st eller 1000 kr för alla ( nypris 299-399kr)

14 augusti

Säljes

Fälgkåpor

till Volvo 240. Finns i Lidköping, pris 150 kr

0703-39 44 21

13 augusti

Säljes

Pojkcykel

Pojkcykel 26″, 21 vxl, väl använd men helt fungerande. 300 kr.

0762-15 44 32 endast kvällstid.

Säljes

Sängstommen

2 stabila furustommen 90 cm med tillhörande nattygsbord. 200 kr.

filsback(a)yahoo.se

Säljes

Bil

Saab 900 2,0Di 1996. Välvårdad. Besiktigad. 4 st. odubb. vinterdäck ingår!

0705-25 07 60 eller 0510-53 20 95

12 augusti

Säljes

TV

TV Philips 32″ Tv är några år men väl fungerande. Pris 500 kr eller bud.

Säljes

CD-hyllor

Ikea´s Billy. 2 mörkare grå, 1 ljus grå. 75 kr/st eller alla tre för 150 kr höjd ca 2.02

lingebackevagen(a)hotmail.com

9 augusti

Säljes

Konsertbiljetter



2 st. biljetter till Pink Floyd och Johan Boding Night of Queen. Kulturarena Tomtens kalkbrott, Falköping Lö 17/8 kl. 19:00-23:45 (400:-/st.x2) = 800:-

Säljes

Flickcykel

Beg. 26″ , 400:-

0705-21 22 65

Säljes

Fönsterdörr

Elit 10-21 helt ny. Aluminium, halvglasad. Vit insida röd utvändigt. 8.000 kr

0731-81 14 68

Säljes

Akvarell

passepartout, glas och ram. ”Midnattssolen”- 400:- Finns i Lidköping

0706-70 49 52

Säljes

Elitfönster

10-13 Aluminium, vridbart Vit insida röd utvändigt. 4.700kr.

0731-81 14 68

8 augusti

Säljes

Elitfönster

10-20 helt nytt. Aluminium. Ej öppningsbart. Vit insida röd utvändig. 5.500:-

0731-81 14 68

Säljes

Armband

Nytt armband, snäckor, vitmetall. Polgrim. Cirka 21 centimeter i omkrets. 250:-. Finns i Lidköping.

0706-70 49 52

7 augusti

Säljes

Sandbläster



en sandbläster för kompressor ca 30l behållare för sand märke GK pris 800

6 augusti

Säljes

Laddare/adaptrar

för mobiltelefoner, surfplattor m.m m.m med USB-ingång. 400 st. nya i kartong. Pris: 800 kr.

4 augusti

Säljes

Träsnidad tävla

med gammaldags motiv 61l. 28 b. 7 d pris 100 kr

0734-43 20 99 eller dag.johansson(a)hotmail.com

3 augusti

Säljes

Babysitter

obetydligt använd och i väldigt fint skick. Finns båge med 3 gosiga leksaker. Pris: 400 kr

Ring Ammi 0703xxx

31 juli

Säljes

Bäddsoffa

Modern bäddsoffa. 2 sits. Oanväd. 800 kr.

ritvanahk4(a)gmail.com

Säljes

Taklampa

med fläkt, tre ställbara hastigheter . Ca: 120 cm i diameter. Pris: 450kr

0736-xxx

30 juli

Säljes

Gåstol



Pris: 500 kr

0703-xxxx

29 juli

Säljes

konsertbiljetter



8 st biljetter Drifters 20 år på Vara Konserthus lördag 7 sept. kl 19.30. pris 350:-/st = 2.800:- kr (kostat 395:-)

Säljes

Bord



Litet bord med glasskiva. Pris: 200 kr

Tel: 0703-xxx