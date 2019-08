Regeringen: Sverige rustat för minskad tillväxt

Publicerad torsdag, 22 augusti 2019

Sverige står väl rustat inför avmattning i ekonomin

Finansminister Magdalena Andersson presenterade idag Finansdepartementets senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen och inriktningen för budgeten vid regeringsöverläggningarna på Harpsund.

– Det vi sagt under en tid är att vi ser en konjunkturavmattning framför oss. Ekonomin går nu tydligare in i den avmattningen. Riskerna har ökat. Samtidigt är resursutnyttjandet fortsatt högre än normalt och vi har under de senaste åren bedrivit en ansvarsfull finanspolitik som skapat utrymme att möta avmattningen. Sverige står väl rustat, säger finansministern.

Konjunkturen har stärkts i Sverige de senaste åren och tillväxten har varit hög. Resursutnyttjandet i svensk ekonomi bedöms i nuläget vara högre än normalt, det vill säga svensk ekonomi producerar fortfarande över sin långsiktiga kapacitet. Under det första halvåret 2019 mattades dock konjunkturläget av. Den internationella konjunkturförsvagningen påverkar nu Sverige tydligare än tidigare.

Riskerna för en svagare utveckling har ökat under sommaren på grund av omvärldshändelser. Handelskonflikten mellan USA och Kina har trappats upp och risken för att Storbritannien lämnar EU utan avtal har ökat. Läget kring utträdet är i dagsläget mycket osäkert. I Persiska viken har de politiska spänningarna ökat.

Arbetslöshetsprognosen är oförändrad sedan prognosen i vårpropositionen och arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden väntas fortsatt ligga på rekordhöga nivåer. Andelen personer som är beroende av sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, etableringsersättning eller försörjningsstöd är i år den lägsta sedan 1981.

Sveriges statsfinanser är starka. Sverige har idag den lägsta statsskuldskvoten sen 1977 och en låg offentlig skuldsättning i ett internationellt perspektiv. Nästa år förväntas det strukturella sparandet uppgå till 0,2 procent av BNP.

– Att börja bedriva en kraftigt åtstramande finanspolitik i det här läget vore inte en balanserad finanspolitik. Vi har dessutom flera samhällsproblem i Sverige som vi bara kan lösa genom ett starkare samhälle. Regeringen kommer därför att i kommande budget prioritera insatser för att bidra till fler i arbete, en starkare välfärd, bättre ekonomi för pensionärer och en bättre miljö och en rättvis och ambitiös klimatomställning. Dessutom ska resurserna till trygghet och säkerhet öka, vilket har ett brett stöd i svensk politik, avslutar Magdalena Andersson.

