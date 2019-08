Bandy: P19-landslaget samlas – Villaspelare är med

Publicerad onsdag, 21 augusti 2019, 11:43 av Redaktionen

Den 6-8 september samlas P19-landslaget i Uppsala. Förbundskaptenen Mattias Rehnholm har kallat 17 utespelare och 3 målvakter till lägret.

Dagarna innehåller bland annat teori, fystester, ispass och en träningsmatch.

– Fokus ligger på att få komma på is och även förberedelser inför säsongen. Efter lägret handlar mycket om att följa spelarna i deras klubblag i cuper och serier, säger Mattias Rehnholm till svenskbandy.se.

I december har P19-landslaget sitt nästa läger och 24-26 januari avgörs VM i Finland.

Målvakter

Benjamin Elfving, Västerås SK

Joel Snäll, Vetlanda BK

David Storme, Nässjö IF

Utespelare:

Albin Altberg, Edsbyns IF

Alexander Härndal, Villa Lidköping BK

Alexander Karlgren, Villa Lidköping BK

Edvin Isaksson, Sandvikens AIK

Elias Swartswe, Ljusdals BK

Emil Nordström , Vetlanda BK

Gabriel Hultgren, Åby-Tjureda IF

Gustav Ek, Vetlanda BK

Gustaf Friman, Frillesås BK

Isak Flodberg, Ljusdals BK

Isak Karlsson, Vetlanda BK

Kasper Sandgren, Västerås SK

Lucas Dahlin, Edsbyns IF

Marcus Öhman, Ljusdals BK

Melker Westman, Västerås SK

Oscar Hulthammar, Nässjö IF

Theo Lewerin, Villa Lidköping BK