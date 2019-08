Sverige den 1 juli: 10.281.189

Invandrarna föds i Sverige

Publicerad tisdag, 20 augusti 2019, 19:34 av Björn Smitterberg

Vid halvårsskiftet 2019 var Sveriges folkmängd 10.281.189 personer. Det är 51.004 personer fler än vid årsskiftet. Invandringen var den största förklaringen till folkökningen trots att den var den lägst uppmätta sedan 2013. Det vanligaste födelselandet hos invandrarna var Sverige.



Under första halvåret ökade Sveriges befolkning med 22 529 kvinnor och 28 475 män – totalt 51 004 personer. Det är den lägsta folkökningen under första halvåret sedan 2015.

Invandringen har minskat med 10 procent jämfört med första halvåret 2018. Syrien har sedan 2014 varit det vanligaste födelselandet bland invandrade, men under första halvåret 2019 var Sverige det vanligaste födelselandet följt av Afghanistan. Syrien kom först på tredje plats.

Lidköping har, som Lidköpingsnytt tidigare berättat, passerat milstolpen 40.000 invånare.

Folkmängden i Jokkmokk har sedan årsskiftet minskat med 35 personer och man är nu färre än 5 000 i kommunen.

Sedan 2015 har Sveriges befolkning bestått av fler män än kvinnor och vid halvårsskiftet hade endast två län och 35 kommuner fler kvinnor än män i befolkningen. Sedan årsskiftet har männen i Halmstads kommun blivit fler än kvinnorna. Totalt hade Sveriges befolkning 60 637 fler män än kvinnor.

Minsta kommunen minskade

Folkmängden ökade i 209 av Sveriges 290 kommuner under första halvåret 2019. Det är något färre än under motsvarande period förra året då befolkningen ökade i 224 kommuner. Befolkningen i Stockholms kommun var vid halvårsskiftet 968 455 personer, vilket är en ökning med 6 301 personer under 2019. Det är även den största folkökningen av samtliga kommuner i Sverige. Den största relativa folkökningen hade däremot Svedala kommun i Skåne län där folkmängden ökade med 346 personer, vilket motsvarar 1,6 procent.

Folkmängden minskade i 80 kommuner. I en kommun, Kungsör, var den oförändrad. I Sveriges minsta kommun, Bjurholm i Västerbottens län, minskade befolkningen under första halvåret. Den 30 juni 2019 var folkmängden där 2 425 personer, vilket är 25 personer färre än vid årsskiftet. Störst minskning hade Värmlandskommunerna Filipstad och Säffle där folkmängden minskade med 145 respektive 124 personer under första halvåret. Den största relativa folkminskningen hade däremot Norsjö kommun som minskade med 1,3 procent, vilket motsvarar 55 personer.

Alla län utom Norrbotten hade en folkökning under första halvåret. I tre län hade alla kommuner folkökning: Jönköpings, Hallands respektive Gotlands län. Det senare består dock endast av en kommun. Trots att det bara var i Norrbotten som befolkningen minskade hade minst hälften av kommunerna i fyra län en minskande befolkning: Norrbotten, Västernorrland, Västerbotten och Gävleborg.

Under första halvåret 2019 hade Stockholms kommun både flest invandrare, 7 916 personer, och utvandrare, 3 804 personer. Sveriges minsta kommun Bjurholm hade endast 3 invandrare vilket var minst av alla kommuner. Två kommuner, Essunga och Bjurholm, hade inga registrerade utvandringar under perioden. I 286 av Sveriges kommuner var invandringarna fler än utvandringarna. Störst invandringsöverskott hade Stockholms kommun med 4 112 personer. Högst invandringsunderskott hade Övertorneå där 10 invandringar och 15 utvandringar registrerades under första halvåret.

Källa: Statistiska Centralbyrån