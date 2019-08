Intensiv och lång fest i Stadsträdgården

avslutar sommarens program

Publicerad tisdag, 20 augusti 2019, 09:28 av - Inskickat material

Finalhelgen börjar redan på torsdagen med Multikultifest. Följt av Smith & Thell på fredagen och på lördagen uppträder Sophie Zelmani och Augustifamiljen tillsammans med Petra Marklund.

Klicka in och läs programmet.

22 augusti – Multikulti

För tredje året i rad arrangeras Multikultifesten, som är en integrationsfest för alla åldrar, stilar och nationaliteter. Kvällen bjuder på glimtar från en rad olika kulturer och sammanhang.

Detta år medverkar bland annat:

Ramy Essam – den kände protestsångaren från ”arabiska våren” i Egypten

Navarra – svängig svensk folkmusik

Safoura Safavi från Abjeez

DJ Marjan – kvinnlig iransk DJ

Soheila Fors – kvinnorättskämpen och grundaren av tehus för kvinnor håller talZakia läser känslosamma dikter på persiska, som tolkas till svenska Konferencier är Marcus Ohlsson, Gatupastorn med samiska rötter och Clarissa Krabbe, skådespelerska, dansare och sångerska.

Arrangör: Pingstkyrkan och Missionskyrkan i samarbete med Lidköpings kommun

23 augusti – Smith & Thell

Smith & Thell är historien om två unga, kreativa själar som för 10 år sedan bestämde sig för att förvandla drömmar till verklighet och satsa helhjärtat på musiken. 2017 släpptes deras debutalbum Soulprints och nu i vår är de aktuella med singeln Forgive me friend, som seglat rakt in på Svensktoppen och parkerade sig under några på förstaplats.

Mary Jane Smith och Victor Thell träffades på ett musikevenemang i sin hemstad Helsingborg och föll pladask för varandras musikaliska lust, ambition, vision och passion för konsten. Därefter tog det några år, ett par singlar, och ett stort antal timmar i studion för Smith & Thell att hitta fram till sitt eget uttryck. Inspirerade av Björk, Alanis Morisette, Bon Iver och Mumford & Sons har gruppen hittat hem i sitt unika country-influerade popsound.

Arrangör: Lidköpings kommun

24 augusti – Sophie Zelmani

Få artister kan förena det avskalat vackra med en brännande intensitet som sångerskan och låtskriverskan Sophie Zelmani. Med enkla medel har hon hänfört sina beundrare med musik som når långt in under huden – där vartenda andetag kan kännas som ett smärre jordskalv. I början av 2019 kom ett nytt album. ”Sunrise” är titeln på albumet som är hennes 12:e sedan debuten i mitten av 90-talet.

En specialkväll med Augustifamiljen och Petra Marklund

Augustifamiljen har i 10 år stått för de uppskattade musikaliska inslagen i SVTs populära program På Spåret, och blivit oerhört hyllade för bandets spelglädje, skicklighet, nyfikenhet och förmåga att överraska – såväl i artistval som i arrangemang och låtval. Vare sig Augustifamiljen spelar på små eller stora scener, i På Spåret, själva eller med gästartister – så trollbinder de sin publik med sitt sound och sin energi.

På Dina-scenen har de med sig Petra Marklund som toppat listor världen över och belönats med flera branschpriser.

Under artistnamnet September fick Petra Marklund sitt stora genombrott 2003 med låten La, La, La (Never Give It Up). 2010 medverkade Petra i tv-programmet Så Mycket bättre där hon gjorde hyllade tolkningar av bland annat Petter och Plura och 2012 debuterade hon på svenska med albumet Inferno. Senaste albumet Ensam inte stark kom 2015 och följdes av en stor Sverigeturné.

Augustifamiljen och Petra har samarbetat flera gånger, och Petra har medverkat 2 gånger i På Spåret under Augustifamiljens tid – ”Hon är en favoritsångerska och en fin vän ” säger Stefan Sporsén,

Arrangör: Lidköpings kommun