Färgsprakande kammarmusik i en klass för sig

Publicerad måndag, 19 augusti 2019, 11:01 av - Inskickat material

David Härenstam möter Treitlerkvartetten på Stola Herrgård på onsdag.

Välkommen till en kammarmusikkväll med de vackra melodierna, de smäktande ackorden och den storslagna virtuosa musiken i centrum. Gitarristen David Härenstam med åtta skivor i bagaget och turnéer i Australien och Europa möter den framgångsrika unga Treitlerkvartetten i ett färgsprakande program. Musik av Fanny Mendelssohn, Paganini, Piazzolla och kvartettens eget unika arrangemang av Villa-Lobos gitarrkonsert. Konserten är på Stola Herrgård och blir den sista i sommarens konsertserie ”Musik på Slott & Herresäten”

David Härenstam

Efter att ha avslutat sina högre musikerstudier med en Advanced Diploma för Professor John Mills vid Royal Welsh College of Music and Drama, medverkat på många CD, radio och TV inspelningar. Han har turnerat i Europa och Australien som solist och i olika ensembler. Musik som sträcker från Argentinsk tango och klassisk musik till improvisationer och nutida konstmusik.

David Härenstam är kanske mest känd för sina framgångsrika soloprogram, fångade på den internationellt framgångsrika CD-skivan ‘Recital’, som fick kritikerna att skriva ’one of the leading guitarists of his generation’ och ’Perfect virtuoso technique without any weaknesses’ eller som Classical Guitar Magazine (USA) enkelt uttryckte det: ’Technical wizardry wonderfully delivered and hauntingly beautiful”. David blandar en lättsam och underhållande scenpersonlighet med en djup förståelse och respekt för den klassiska musiken.

Treitlerkvartetten

En av Sveriges mest uppmärksammade unga stråkkvartetter. Sedan kvartetten bildades 2012 har de etablerat sig som en återkommande ensemble vid festivaler och kammarmusikserier i Sverige och runtom i Europa, såsom Musik vid Siljan, Kammarmusikfestivaler i Arnäs, Conway Hall (London) och Greenfield Hall (New York). Vid Robert Mann Institute i New York har kvartetten studerat för medlemmar ur Juilliard Quartet, Tokyo Quartet, Brentano Quartet och American Quartet. Kvartetten tilldelades Kungliga Musikaliska Akademiens Ensemblestipendium 2016 och blev 2017 den första ensemblen att tilldelas stipendium från Gålöstiftelsen.

Treitlerkvartetten:

Oscar Treitler, violin

Caroline Waldemarsson-Treitler, violin

Jonna Inge, viola

Jenny Augustin

Emma Beskow cello

– Stola Herrgård onsdag kl 19.

– Text: Helen Nilsson