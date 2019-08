Mötesplatsen – För föreningslivet och kulturen

Vad kan DU göra i dag – 9 augusti

Publicerad fredag, 09 augusti 2019

FREDAG 9 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30 Gillesdans med Korkskruven. Uppvisning med dansgruppen Korkskruven som framför gillesdanser. Fika finns att köpa!

Visfestival

Läckö slott

Bio på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

16.00 The Angry Birds Movie 2 (2D, sv. tal), 7 år

16.00 Lejonkungen (sv. tal), 11 år

18.30 Lejonkungen (2D, eng. tal), 11 år

18.30 I trygga händer, 7 år

21.00 Fast & Furious: Hobbs & Shaw, 11 år

21.00 Scary Stories to Tell in the Dark, 15 år

LÖRDAG 10 AUGUSTI

Dansuppvisning

10,30 Särnmarkshuset: Kultdansgruppen Gränsdragarna från Skåne/Blekinge och Alldans med dansare från Grums.

11,30 Biblioteket: Kultdansgruppen Gränsdragarna från Skåne/Blekinge

Utställning – visning

13 Konsthallen: Lördagsvisning av utställningen Papier med Bea Szenfelds spektakulära pappersplagg och Stina Wirséns lustfyllda bildvärld.

Mamma Mu och Kråkan

14 Stadsträdgården: Barn- och familjeföreställning. (Ryck mig i fjädern…)

Konsert

Folkets Park: The Real R n´R Party – Refreshments & Playtones

Visfestival

Läckö slott

Bio på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

16.00 Lejonkungen (sv. tal), 11 år

16.00 The Angry Birds Movie 2 (2D, sv. tal), 7 år

18.30 Lejonkungen (2D, eng. tal), 11 år

18.30 Spider-Man: Far from Home (2D), 11 år

21.00 Fast & Furious: Hobbs & Shaw, 11 år

21.15 Scary Stories to Tell in the Dark, 15 år



SÖNDAG 11 AUGUSTI

Bio på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

16.00 Lejonkungen (sv. tal), 11 år

16.00 The Angry Birds Movie 2 (2D, sv. tal), 7 år

18.15 The Tomorrow Man, Barntillåten

18.30 Lejonkungen (2D, eng. tal), 11 år

20.30 Carmen & Lola 15 år

21.00 Fast & Furious: Hobbs & Shaw, 11 år



MÅNDAG 12 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:45 Balans/Styrka (pinngympa)

Vinninga PRO

13,30 Tolsjö bygdegård: Sillsexa

Sap-pensionärerna

14 Djurgårdsudde: Höstupptakt. Samling vid Sap-kontoret för samåkning kl. 13.30. Medtag bilar för samåkning. Gäster Carina Ohlsson och Diana Svensk. Fika 25:- person, tipspromenad

Strö Hembygdsförening

18 Strö: Kyrkogårdsvandring. Medtag fika.

Drive-In Bingo

18,30 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF. Säsongsavslutning.

Bio på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

13.30 Lejonkungen (sv. tal), 11 år

13.30 The Angry Birds Movie 2 (2D, sv. tal), 7 år

16.00 Lejonkungen (2D, eng. tal), 11 år

16.00 Poms, Barntillåten



TISDAG 13 AUGUSTI

SPF seniorer Norra Härene/Hovby

12 utanför Villarestaurangen: Studiebesök hos räddningstjänsten.

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15.30 Liten räksmörgås, 25kr

Bio på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

16.00 Lejonkungen (sv. tal), 11 år

16.00 The Angry Birds Movie 2 (2D, sv. tal), 7 år

18.30 Lejonkungen (2D, eng. tal), 11 år

18.30 Yesterday, Barntillåten

21.00 Fast & Furious: Hobbs & Shaw, 11 år

21.00 Scary Stories to Tell in the Dark, 15 år



ONSDAG 14 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30 Musikcafé med Hugo & Elsa Ljungqvist. Svenska låtar blandat med kända covers. Fika finns att köpa!

Utställning – visning

12,30 Konsthallen: Lunchvisning av utställningen Papier med Bea Szenfelds spektakulära pappersplagg och Stina Wirséns lustfyllda bildvärld.

Bio på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

17.30 Lejonkungen (sv. tal), 11 år

18.15 The Angry Birds Movie 2 (2D, sv. tal), 7 år

20.00 Fast & Furious: Hobbs & Shaw, 11 år

20.30 Good Boys, 11 år



TORSDAG 15 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:45 Sittande sommaryoga

LFK-Cup i Golf

11,45 Lundsbrunns GK: Lidköpings FK och Länsförsäkringar. Föranm senast 9 augusti till LFK.

Bio på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

11.00 The Angry Birds Movie 2 (2D, sv. tal), 7 år

18.00 Lejonkungen (2D, eng. tal), 11 år

18.00 Poms, Barntillåten

20.00 I trygga händer, 7 år

20.30 Crawl, 15 år



FREDAG 16 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

Fika, glass och smörgåsar finns att köpa under hela dagen.

Porslinsfestival

Rörstrandsområdet

Ispremiär för bandylagen

17 Sparbanken Lidköping Arena: Välgörenhetspromenad för organdonationer, därefter bandylagen på is. Damlag, herrlag (även LAIK).

LÖRDAG 17 AUGUSTI

Porslinsfestival

Rörstrandsområdet

Carl-Jan Granqvist föreläser

14 och 16 Fajansen Rörstrand. Om ”Porslinets roll för gastronomins utveckling”

Fotbollskola

10 Rådavallen: Terminsstart för fotbollskola. Nya och gamla deltagare. Arr: Råda BK

SÖNDAG 18 AUGUSTI

MÅNDAG 19 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:45 Balans/Styrka (pinngympa)

TISDAG 20 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-16:30 Våffelcafé! Kaffe och våffla, 30kr.

ONSDAG 21 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

”Alla pensionärers dag” . Välkommen att fira denna dag med en god pensionärsbakelse. 30kr inkl. kaffe. Lotteri, 5kr/lott.

Vänermusei Vänner

18 Lidköpings Norra kyrkogård: Lidköpingsprofiler från förr – Adrian Taleny gör historisk genomgång.

TORSDAG 22 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00-12:00 Drop In hos syn- & hörselinstruktör

10:45 Sittande sommaryoga

FREDAG 23 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:00 Femkamp och lotterier! Kom och var med. Enkla grenar som alla kan klara av. Utlottning av fikakuponger bland samtliga deltagare i femkampen. Dessutom finns det blom- och chokladlotteri. 5kr/lott. Vårt café erbjuder bärpaj med vaniljsås, 25kr inkl. kaffe.

LÖRDAG 24 AUGUSTI

Utställning – visning

13 Konsthallen: Lördagsvisning av utställningen Papier med Bea Szenfelds spektakulära pappersplagg och Stina Wirséns lustfyllda bildvärld.

SÖNDAG 25 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

Klubb Maritim

07 Hallgatan, Volvo: Samling för gemensam resa till Mariehamn 4 dagar- Bindande anmälan och betalning senast 31 juli. Info 070-2476504.

MÅNDAG 26 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Balans/Styrka (pinngympa)

TISDAG 27 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Do In – egenmassage

14:00-16.30 Liten räksmörgås, 25kr

ONSDAG 28 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

17:00 Kräftskiva! Kom och var med på en traditionsenlig kräftskiva där vi dukar upp kräftor, räkor, västerbottenpaj, sallad, bröd och ost. Kostnad: 100kr inkl. dryck, kaffe & kaka. Anmälan (bindande) tel.0510-771288 from 29/7. Obs! Betalning i samband med anmälan eller senast 26/8 för att behålla bokad plats.

TORSDAG 29 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:00 Herrarnas morgon! Välkommen på säsongens första ”Herrarnas morgon”.

Pratstund. Kaffe, smörgås & fika finns att köpa

Vänermusik

18 Vänermuseet: Konsert med Vänerlåtar – Jenny Gustafsson och Mats Berglund

FREDAG 30 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhus boule

14:00 Sommarbingo! 5 spel med paus för fika.

Vinst till alla! Kostnad 20 kr/bricka.

LÖRDAG 31 AUGUSTI

Bandy: Försäsongsmatch

15 Sparbanken Lidköping Arena: Villa BK möter Hammarby.

LÖRDAG 7 SEPTEMBER

Lunchjazz

12 Restaurang Italia: Tubakvartetten. Entré 150:- inkl. mat exkl. dryck. Bordsbokning tel. 0510-65444. Arr. Jazzkatten

