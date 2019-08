Lägre vattenstånd i Vänern

Publicerad fredag, 02 augusti 2019, 10:45 av Björn Smitterberg

På torsdagskvällen gjordes den första mätningen av Vänerns vattenstånd i Vänern. Tendensen är fortsatt sjunkande efter försommarens nivåer då Vänern var nära normalt vattenstånd. På torsdagen uppmättes 44,56 meter i genomsnitt mellan mätpunkterna. Det är 15 centimeter under det normala.

Nivån är i förhållande till havets medelvattenstånd.

Till Lidköpings hamn är följande fartyg aviserade:

”Windstar” på söndag med last från Rostock.

”Katre” på måndag med last från Rostock

”Kinne” på tisdag med last från spanska hamnar.

”Eken” på fredag med last från norska hamnar.