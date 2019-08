Privatannonserna – annonsera gratis

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

31 juli

Säljes

Bäddsoffa

Modern bäddsoffa. 2 sits. Oanväd. 800 kr.

ritvanahk4(a)gmail.com

Säljes

Taklampa

med fläkt, tre ställbara hastigheter . Ca: 120 cm i diameter. Pris: 450kr

0736-95 93 55

30 juli

Säljes

Gåstol

Pris: 500 kr

0703-54 62 25

29 juli

Säljes

konsertbiljetter

8 st biljetter Drifters 20 år på Vara Konserthus lördag 7 sept. kl 19.30. pris 350:-/st = 2.800:- kr (kostat 395:-)

Epos: gk.narog(a)gmail.com

Säljes

Bord

Litet bord med glasskiva. Pris: 200 kr

Tel: 0703-58 06 56

27 juli