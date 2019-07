Mötesplatsen – För föreningslivet och kulturen

Vad kan DU göra i dag – 1 juli

Publicerad torsdag, 01 augusti 2019, 00:03 av Björn Smitterberg

Mötesplatsen flyttas. Den finns i fortsättningen i sin helhet till vänster på Lidköpingsnytts första sida – startsidan.

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.

TORSDAG 1 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:45 Sittande sommaryoga

Bio på Folkets Hus. Visningar på Röda kvarn anges särskilt:

18.00 Lejonkungen (2D, eng. tal), 11 år

18.00 Spider-Man: Far from Home (2D), 11 år

20.30 Midsommar, 15 år

20.45 The Hummingbird Project, 7 år

FREDAG 2 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15:30 Glasscafé! Vår glass står redo för att avnjutas. Denna eftermiddag serveras glassen med frukt/bär samt topping. Kostnad: 30kr inkl.

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

LÖRDAG 3 AUGUSTI

Kanottävlingar på Lidan.

Svenska Ungdomscupen. Arr: Lidköpings Kanotförening

Sten- och mineralmässa

10-17 Falkängen, Hällekis: årlig utställning och försäljning av bl a mineraler och smycken. Utställningar.

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop. Säsongsavslutning

SÖNDAG 4 AUGUSTI

Kanottävlingar på Lidan.

Svenska Ungdomscupen. Arr: Lidköpings Kanotförening

Öppna trädgårdar

10-17 Flera platser i västra Skaraborg bl a i Samängens koloniförening, Grevagården – Norra Härene, Nordhalla – Saleby, Smedstorp 1 – Flakeberg, Nordhem – Trolmen, Hellekis Säteri, Forshem Svanerödjan, Hönsätersvägen 13 – Hällekis, Annedalsvägen 4 – Moholm, Lantmannagatan 5 – Skara, Marum Inland – Skara, och Simmatorp – Skara.

Sten- och mineralmässa

10-16 Falkängen, Hällekis: årlig utställning och försäljning av bl a mineraler och smycken. Utställningar.

MÅNDAG 5 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:45 Balans/Styrka (pinngympa)

Drive-In Bingo

18,30 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 6 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15:30 Våffelcafé! Kaffe och våffla, 30kr.

ONSDAG 7 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00 Minnesträning! Vi välkomnar till en eftermiddag där vi tillsammans i små grupper eller enskilt tränar minnet i form av klurigheter och frågesport. Fika finns att köpa!

TORSDAG 8 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:45 Sittande sommaryoga

Sunnersbergs Hembygdsförening

18 Rackeby-Skalunda hembygdsgård: Besök i Fornminnesföreningen Rackeby Skalunda hembygdsgård. Ta med egen fika.

Hjulafton

18 Centrala Lidköping

FREDAG 9 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30 Gillesdans med Korkskruven. Uppvisning med dansgruppen Korkskruven som framför gillesdanser. Fika finns att köpa!

Visfestival

Läckö slott

LÖRDAG 10 AUGUSTI

Utställning – visning

13 Konsthallen: Lördagsvisning av utställningen Papier med Bea Szenfelds spektakulära pappersplagg och Stina Wirséns lustfyllda bildvärld.

Konsert

Folkets Park: The Real R n´R Party – Refreshments & Playtones

Visfestival

Läckö slott

SÖNDAG 11 AUGUSTI

MÅNDAG 12 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:45 Balans/Styrka (pinngympa)

Drive-In Bingo

18,30 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF. Säsongsavslutning.

TISDAG 13 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15.30 Liten räksmörgås, 25kr

ONSDAG 14 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30 Musikcafé med Hugo & Elsa Ljungqvist. Svenska låtar blandat med kända covers. Fika finns att köpa!

Utställning – visning

12,30 Konsthallen: Lunchvisning av utställningen Papier med Bea Szenfelds spektakulära pappersplagg och Stina Wirséns lustfyllda bildvärld.

TORSDAG 15 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:45 Sittande sommaryoga

LFK-Cup i Golf

11,45 Lundsbrunns GK: Lidköpings FK och Länsförsäkringar. Föranm senast 9 augusti till LFK.

FREDAG 16 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

Fika, glass och smörgåsar finns att köpa under hela dagen.

Porslinsfestival

Rörstrandsområdet

Ispremiär för bandylagen

17 Sparbanken Lidköping Arena: Välgörenhetspromenad för organdonationer, därefter bandylagen på is. Damlag, herrlag (även LAIK).

LÖRDAG 17 AUGUSTI

Porslinsfestival

Rörstrandsområdet

Carl-Jan Granqvist föreläser

14 och 16 Fajansen Rörstrand. Om ”Porslinets roll för gastronomins utveckling”

SÖNDAG 18 AUGUSTI

MÅNDAG 19 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:45 Balans/Styrka (pinngympa)

TISDAG 20 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-16:30 Våffelcafé! Kaffe och våffla, 30kr.

ONSDAG 21 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

”Alla pensionärers dag” . Välkommen att fira denna dag med en god pensionärsbakelse. 30kr inkl. kaffe. Lotteri, 5kr/lott.

Vänermusei Vänner

18 Lidköpings Norra kyrkogård: Lidköpingsprofiler från förr – Adrian Taleny gör historisk genomgång.

TORSDAG 22 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00-12:00 Drop In hos syn- & hörselinstruktör

10:45 Sittande sommaryoga

FREDAG 23 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:00 Femkamp och lotterier! Kom och var med. Enkla grenar som alla kan klara av. Utlottning av fikakuponger bland samtliga deltagare i femkampen. Dessutom finns det blom- och chokladlotteri. 5kr/lott. Vårt café erbjuder bärpaj med vaniljsås, 25kr inkl. kaffe.

LÖRDAG 24 AUGUSTI

Utställning – visning

13 Konsthallen: Lördagsvisning av utställningen Papier med Bea Szenfelds spektakulära pappersplagg och Stina Wirséns lustfyllda bildvärld.

SÖNDAG 25 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

Klubb Maritim

07 Hallgatan, Volvo: Samling för gemensam resa till Mariehamn 4 dagar- Bindande anmälan och betalning senast 31 juli. Info 070-2476504.

MÅNDAG 26 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Balans/Styrka (pinngympa)

TISDAG 27 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Do In – egenmassage

14:00-16.30 Liten räksmörgås, 25kr

ONSDAG 28 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

17:00 Kräftskiva! Kom och var med på en traditionsenlig kräftskiva där vi dukar upp kräftor, räkor, västerbottenpaj, sallad, bröd och ost. Kostnad: 100kr inkl. dryck, kaffe & kaka. Anmälan (bindande) tel.0510-771288 from 29/7. Obs! Betalning i samband med anmälan eller senast 26/8 för att behålla bokad plats.

TORSDAG 29 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:00 Herrarnas morgon! Välkommen på säsongens första ”Herrarnas morgon”.

Pratstund. Kaffe, smörgås & fika finns att köpa

Vänermusik

18 Vänermuseet: Konsert med Vänerlåtar – Jenny Gustafsson och Mats Berglund

TORSDAG 30 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Cirkelträning

FREDAG 31 AUGUSTI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhus boule

14:00 Sommarbingo! 5 spel med paus för fika.

Vinst till alla! Kostnad 20 kr/bricka.

SÖNDAG 8 SEPTEMBER

Om Soldater

12 Lundsbrunns bygdegård: Björn Lippold föreläser. Arr Lundsbrunns samhällsförening.

SÖNDAG 15 SEPTEMBER

Piperska lasarettet

15 Guidad visning. Anmälan till 9johnson(at)telia.com. 25:- inkl kaffe. Arr Lundsbrunns Samhällsförening.

ONSDAG 18 SEPTEMBER

Vänermusei vänner

18 Samling Vänermuseet för samåkning till Årnäs bruk museum och borg: Roland Nordh guidar med start vid Årnäs museum 18,45.

TORSDAG 26 SEPTEMBER

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Månadsmöte, Erik eklund, Nimbus, berättar.

LÖRDAG 12 OKTOBER

Hörselskadades dag

10-12 Biblioteket: Utställning och information

Tobbe Trollkarl

15 De la Gardie-aulan: Jubileumsföreställning 20 år.

FREDAG 4 OKTOBER

Bomässa

Sparbanken Lidköping Arena.

ONSDAG 23 OKTOBER

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet: berättarkväll: Kloster i Västergötland – Maria Wretemark berättar.

FREDAG 25 OKTOBER

Julmässa

Hellekis Säteri

LÖRDAG 26 OKTOBER

Julmässa

Hellekis Säteri

SÖNDAG 27 OKTOBER

Julmässa

Hellekis Säteri

TORSDAG 31 OKTOBER

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Björn Sjöstedt om livet på en fyrplats

SÖNDAG 10 NOVEMBER

Löjrommens dag

Spikens fiskeläge

ONSDAG 20 NOVEMBER

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet: Berättarkväll; Gamla Lidköping. Anna Nyqvist Thorsson och Anneli Nitenberg berättar om utgrävningar. Fika.

TORSDAG 28 NOVEMBER

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Filmafton

FREDAG 31 JANUARI

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Årsmöte (prel datum, kan ändras)

FREDAG 3 APRIL

Fritidsmässa

Sparbanken Lidköping Arena

