Det svängde när de gamla Spinnrockarna underhöll på Limtorget

Publicerad torsdag, 01 augusti 2019, 08:27 av Tore Sahlström

Under åtta onsdagar arrangerar Lidköpings Hembygdsförening underhållning på Limtorgets innergård. Dessa musikkvällar drar mycket folk och, även onsdagens nostalgikväll med ”gubbrockarna” i The Spinning Wheels drog folk till Limtorget.

-Jag är helnöjd hittills med onsdagskvällarna här. Tur med vädret och bra musik och, publik snittet ligger mellan 250-300 personer säger, en mycket nöjd ordförande i Hembygdsföreningen Sven Sahlsten när blickar ut över publiken.

När exakt klockan är 18.00 slår man i Limtorgets lilla vällingklocka och musikunderhållningen kan börja. Kvällens gäster är gruppen Spinning Wheels från Skövde och Törebodatrakterna.

The Spinning Wheels består av Gunnar Wilsson bas, Nils Svensson sång/gitarr, Jan Magnusson trummor och Bo Simonsen sologitarr.

Namnet Spinning Wheels kommer från en låt med samma namn som var mycket populär i början av 60-talet med The Spotnicks. Gruppens sättning är från den tiden det begav sig nämligen, två gitarrer, bas trummor och sång.

Fyra lite äldre gentlemän äntrade den lilla scenen och drog igång med den gamla Hep Stars hiten Cadillac. Därefter avlöstes den ena efter den andra av gamla godingar mellan åren 1955-1965. Ett 70-tal låtar ingår i The Spinning Wheels repertoar.

Gruppens sologitarrist Bo Simonsen från Töreboda berättar för Lidköpingsnytt att man gärna spelar sådana låtar som man förr kunde höra på Radio Luxemburg.

Bo Simonsen berättar stolt också att, han har spelat tillsammans med The Spotnicks för länge sedan, men även skött musikarrangemang för många orkestrar genom åren och gjort inhopp i den populära dansorkestern från Mariestad; Magnus kvintett.

Gruppen som snart har lirat ihop i tjugo år är egentligen ett instrumentalt band med låtar från mitten av förra seklet.

De största förebilderna för gruppen är just The Spotnicks, The Shadows och även Elvis Presley.

Publiken trivdes i den lilla mysiga innergården på Limtorget när, nostalgin flödande från de fyra taktfulla grabbarna i The Spinning Wheels.

Bilderna är klickbara till större format.