Irländskt i Stadsträdgården

Publicerad måndag, 29 juli 2019, 10:06 av Björn Smitterberg

Det blir Irländsk och brittisk folkmusik på Dina-scenen i stadsträdgården på torsdag, när de två banden West of Eden och Quilty bjuder på en helkväll med sin medryckande musik.

Quilty

Det svenska bandet Quilty är specialister på irländsk folkmusik. I över 25 år har de hängivet och med öppet hjärta gjort den irländska folkmusiken till sin egen. Med sitt förtätade samspel, sin djuplodande kunskap i genren och sitt egenslipade sound har bandet satt sin prägel på den irländska folkmusiken.

West of Eden

West of Eden tar sin inspiration från den engelska och irländska folkmusiktraditionen och har turnerat runt om i världen i 20 år. Irish Music Magazine har bl.a. utnämnt dem till ”the best of contemporary folk”. Våren 2019 släpptes bandets nionde album Flat Earth Society. Genom åren har de turnerat flitigt i både Sverige och utomlands.