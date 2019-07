Fina resultat för Kvänums IF på SM i mountainbike

Publicerad onsdag, 24 juli 2019, 13:35 av - Inskickat material

Kvänums IF var en av många klubbar som under den gångna veckan deltog i Svenska mästerskapen i mountainbike på Frösö Park utanför Östersund. Fint väder och bra förhållanden längs banan skapade goda förutsättningar för Kvänums IF att prestera stort under de fem tävlingsdagarna. Kvänums IF har i denna sport flera deltagare hemmahörande i Lidköping

Mästerskapet inleddes med en fartfylld tävlingsdag med totalt 47 lag och 141 cyklister under ungdoms- och seniorstafetten. Kvänums IF ställde upp med tre lag i ungdomsstafetten. Klubben strävan är att alla ungdomar som vill ska få delta och att lagen ska vara så jämna som möjligt, framhåller lagledaren Jonas Karlqvist. Kvänums IF uppmärksammades också av tävlingsledning under SM:et för att de satsar brett under mästerskapet, vilket de ansåg vara föredömligt.

Under torsdagen och fredagen genomfördes de fartfyllda XCE-sprinttävlingarna där framför allt Kvänum IF:s Meya Millved imponerade stort genom att ta hem en 3:e plats i klassen F10-12. Erik Zälle kämpade sig till en hedrande 6:e plats i den stenhårda konkurrensen i XCE Herrar Junior. På senior sidan kammade klubben också hem en 3:e plats i XCE H40 och en 6:e plats i klassen XCE H50.

Silvermedaljörer Lag-SM, P 15-16. Jonathan Karlqvist, Måns Andersson och Simon Kleveros.

De två sista tävlingsdagarna fick pulsen att stiga rejält hos både deltagare och publik när de tuffa XCO-tävlingarna gick av stapeln i det varma vädret. Återigen så bjöd Kvänums ungdomar på fina resultat i den tuffa konkurrensen. Ungdomarnas insatser har verkligen imponerat under detta SM. All deras träning och slit har verkligen gett resultat. En 13:e plats i XCO Herrar 30 och en 6:e plats i XCO Dam Elit är verkligen häftigt, men inte i närheten av vad ungdomarna presterade, säger lagledaren Jonas Karlqvist.

Bland flickorna briljerade Ida Ossiansson med en 5:e plats och Tilde Evaldsson på 7:e plats i klassen F15-16 under lördagen. Vi fick också fina resultat i Herrar Junior, där Erik Zälle var snabbast och kom in på en 12:e plats.

Silvermedaljörer i Lag-SM, P 13-14 Filip Karlqvist, Teo Evaldsson och Collin Ossiansson.

Under söndagen kan Meya Millved i klassen F10-12 nämnas då hon kom in som 4:a efter att ha tappat bronsplatsen efter en otäck vurpa. Storasyster Molly Millved kämpade sig till en 8:e plats i klassen F13-14. Av grabbarna så imponerade Collin Ossiansson i P13-14 mest genom att komma in på en 9:e plats. Det som gladde klubben extra mycket under mästerskapet var de två silvermedaljerna i Lag-SM en i P13-14 och en i P15-16. Detta visar än en gång att vi har en stor bredd bland åkarna i klubben och att vi verkligen bygger sakta men säkert inför framtiden.

Nu är siktet inställt på Ungdoms-EM i Italien för Kvänums IF. I augusti åker vi som enda klubb i Sverige återigen med fyra lag till Ungdoms-EM för att ge så många som möjligt av ungdomarna i klubben möjlighet att samla erfarenhet, träna på nya banor, bygga starkare relationer och stärka kompisandan inför framtiden, avslutar träningsansvarig ledare Tommy Evaldsson.

____________________________

Reportage: Maria Hasselblad. Bilderna är klickbara till större format.