Publicerad onsdag, 17 juli 2019, 08:52

13 juli

Säjes

Våtdräkt

Våtdräkt junior XL gul Titanium 2. Pris 175:-

0702-27 60 52

11 juli

Säljes

Bäddsoffa

Stabil framåtbäddad bäddsoffa. Avtagbar tvättbar klädsel. Inga fläckar. Extra tillköpt bäddmadrass medföljer. Endast använd 2g. I skick som ny. Mått: bredd 168, djup 88 höjd 71 cm. Bädd mått 120/200cm. I botten finns låda med plats för sängkläder. Pris: 2.000 kr

Tel: 0703-58 06 56

Önskar köpa

begagnat lertegel

tvåkupigt. Cirka 1.000st. Gärna Vittinge eller Heby men allt av intresse.

0703-26 81 53 Skicka sms om ni inte kommer fram(dålig mottagning).

10 juli

Säljes

Ved

3 kubikmeter. Cirka 40 – 45 cm långa. Pris 1.500kr

0761-63 69 99

5 juli

Köpes

Skrinda i trä



med gummihjul önskas köpa i Lidköping med omnejd.

3 juli

Säljes

Cykel

Cykel, 28 tums, 3 växlad, Märke, Djurgårdsudde.

070xxxx

1 juli

Säljes

Digitalkamera

Panasonic. 4 år. Många funktioner.Nyprivs 3.600:- säljes nu för 850:-. Finns i Lidköping

Tel: 070xxxxx

28 juni

Säljes

Klänning

Rosa klänning STL 36 ( anv en gång). Pris: 200 Kr. Finns i Lidköping

Tel. 0703-91 84 92

26 juni

Säljes

Takräcken

orginal till Passat årsmodell 2017 framåt. Pris: 1.700 kr Finns i centrala Lidköping

Tel: 0708-21 72 80

25 juni

Säljes

Oljemålning

på duk: Älgmotiv. Säljes med ram. Pris 550:-. Finns i Lidköping.

Tel: 0706-70 49 52

Skänkes

Solsäng

med dyna

Tel 0510xxx

23 juni

Meddelande:

Säljes

Vävstol

modell mindre, bra skick, material massiv ek. Pris 500 kr. Finns i Lidköping.

e-postsvar w.lars(a)hotmail.se

20 juni

Säljes

Campinglåda

Låda i Plywood. Mått 48*40 cm Höjd 36 cm. Innehållande. Tallrikar i plast, kaffekoppar 1 stekpanna. Bestick i praktisk skjutbar besticklåda! Pris 300 kronor

Tel: 0708-82 95 91, 0511-37 53 42

19 juni

Säljes

Bad- och säkerhets-stege

till mindre båt. Uppfällbar. Monteras på båtens akterspegel, medföljande skruv. Allt rostfritt.

Pris: 200 kr. (nypris 400 kr)

Tel: 0705-33 97 36

Säljes

Akvarell

passepartout, glas och ram. Rosa pioner. Finns i Lidköping.

Tel 0706-70 49 52

18 juni

Säljes

Smidesstäd mini.m.m.

Smidesstäd på trädkubb.14*3*7cm.

Smidesstäd. 18,5*4*8 cm*

Skruvstycke öppnar 2 cm, bredd 5 cm

Pris 500 kr.

Tel: 070xxx