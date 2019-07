Årets fotograf med Årets utställning på Torgbron

Publicerad lördag, 13 juli 2019, 15:53 av Björn Smitterberg

Det är en minnesvärd och informativ fotoutställning som öppnades på Torgbron i dag. den har skapats av Johan Hammar – nyligen utsedd till Årets Svenska Naturfotograf, vilket är en av de finaste utmärkelser en fotograf kan få för konkurrensen är stenhård.

Bra är det av Vänermuseet som lyckats greja så utställningen kommer till Lidköping mitt i sommaren, den står mitt på Lidan. Ett av sötvattendragen. För det är sötvatten och dess natur Johan Hammar arbetat med i flera år. Sötvatten i hela Sverige har fått besök. Ibland i form av is. Ibland med ny filmteknik som visar livet både på och under vattnet.

– I dag på morgonen körde jag med drönaren över Lidan, och så kom en kungsfiskare! Underbart.

Kungsfiskare är i och för sig inte så ovanliga, men ändå så ovanliga att det finns en särskild databas man kan koppla upp sig till för att få veta var de här små fåglarna finns.

– Så här års gård det bra att se kungsfiskar, annars flyttar de söderut i takt med att vattendragen fryser.

Det är en kunskap som Johan Hammar tagit fasta på.

– Isen lägger sig sist där det rinner ut bäckar och åar i sjöar. Hittar man då en gren där det finns fiskfjäll, då är det bara att vänta. För hit kommer fågeln och väntar på sitt byte.

Bytet, alltså fisk, kan vara ovanligt stor i förhållande till den lilla fågeln. det fick alla som följde invigningens fortsättning på Röda kvarn ta del av.

En annan fisk i vår närhet som Johan Hammar fotograferat är fiskgjusen.

20 bilder, som är vackra men informativa, finns på Torgbron de närmaste veckorna. Vänermuseets chef Ida Billvén var med och invigde. Personal från museet kommer att finnas på Torgbron under de här veckorna och berätta om Lidan och Vänern.

– Vänern är stor, säger Johan Hammar. Tio procent av Sverige går åt för att ge Vänern det vatten som behövs.

Johan Hammar har rötterna i Skåne, är uppvuxen vid en sjö. Som så många andra små barn upptäckte han hur roligt små barn kan ha med vatten, och lekarna förändras med åldern. Men en dag upptäckte han en baksida – i en bäck intill hans villa fanns plötsligt ingen öring längre.

– Jag förstod till slut att något måste ha hänt med vattnet och följde bäckfåran uppströms. Här såg jag hur en villaägare med pool i trädgården börjat pumpa ut vattnet till dagvattenbrunnen, det vattnet rann vidare ut i bäcken. Med klor. Självklart dog fisken.

– Sötvatten finns så lite av i världen, och vi måste vara mycket försiktiga. Klorerat vatten ska självklart inte gå ut i dagvattenledningar. Det ska renas. Men vi gör ofta till synes små felsteg med vattnet.

Samtidigt kan man, enligt Johan Hammar, glädjas åt att när fel rättas till i vattenmiljön ger det ofta snabbt resultat – växter och djur kommer tillbaka.

– Vi behöver under ett dygn i genomsnitt 140-150 liter per person för bad, disk och dryck. Men om vi räknar på total användning – varje kaffeböna kräver för att växa och sedan bli en kopp kaffe 130 liter. Om vi räknar med vattnet som krävs för att tillverka kläder och allt annat. Då är vi uppe i 6.000 liter per person.

Utställningen är mycket bra, och den som har mobiltelefon ska ta med den för här finns teknik för att få veta ännu mer. Det här är den tredje eller fjärde platsen för utställningen, som i mitten av augusti flyttar vidare till nya städer.

Utställningen är en del av Vänermuseets stora sommarsatsning på vatten. Vänermuseet har också en familjeutställning om vatten.

