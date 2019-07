Figaro gifter sig igen – denna gång åter på Läckö

På söndag är det årets Operapremiär på Läckö slott. Än en gång firas ”Figaros Bröllop” på slottsgården. Det är 21 år sedan senast.

Bilden: Matilda Sterby som Grevinnan och Nils Gustén som Figaro.

Ett visst kvinnoförtryck…

Hannes Öberg som Greven och Annie Fredriksson som Cherubin

Just denna opera av Mozart var nämligen en av de första operauppsättningarna som gjordes på Läckö och många minns den. Därför – Figaro gifter sig på Läckö igen.

Den allra första var Mozarts Cosi fan tutteNu återkommer Figaro den med ny besättning. Men flera av de bärande rollerna spelas av personer som varit på slottet förr.

Flera kvällar i veckan spelas föreställningen fram till början av augusti. Samtliga föreställningar är enligt uppgift slutsålda.

Flera av skådespelarna har vi sett tidigare på Läckö

Frida Engström, exempelvis, här som Susanna och Matilda Sterby som Grevinnan

Om årets opera:

Svensk text Britt G. Hallqvist

Dirigent – Simon Phipps

Regi – Anne Barslev

Kostym- och scendesign – Anna Ardelius

Mask – Therésia Frisk

Ljus – Ronald Salas

Skådespelarna:

Figaro – Nils Gustén

Susanna – Frida Engström

Greve Almaviva – Hannes Öberg

Grevinnan Almaviva – Matilda Sterby

Cherubin – Annie Fredriksson

Marcellina – Maria Streijffert

Bartolo – Lars Arvidson

Basilio/Don Curzio – Fredrik af Klint

Barbarina – Hilkka Ylinärä

Antonio – Sami Yousri

Ensemble:

Helena Gedda, Agnes Duvander, Malin Kjellgren, Mattias Gunnari/Jakob Wall, Martin Lissel

Läckö Kammarorkester, konsertmästare Per Drougge

Produktioner tidigare år

1997 Cosí fan tutte (Mozart)

1998 Figaros Bröllop (Mozart)

1999 Don Giovanni (Mozart)

2000 Den öde ön (Haydn)

2001 Trohetens pris (Haydn)

2002 Don Pasquale (Donizetti)

2003 Enleveringen ur Seraljen (Mozart)

2004 Horoskopet (Chabrier)

2005 Tiggarens Opera (Gay)

2006 Äkta kärlek sökes (Rossini)

2007 Albert Herring (Britten)

2008 Magnus Gabriel (Börtz)

2009 Italienskan i Alger (Rossini)

2010 Den tjuvaktiga skatan (Rossini)

2011 The Turn of the Screw (Britten)

2012 Den listiga lilla räven (Janacek)

2013 En Midsommarnattsdröm (Britten)

2014 Falstaff (Verdi)

2015 Beatrice & Benedict (Berlioz)

2016 Det går an (Fjellström/Sundqvist)

2017 En turk i Italien (Rossini)

2018 Vampyren (Marschner)

2019 Figaros Bröllop (Mozart)

Foto: Daniel Strandroth.