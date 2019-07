Fartyg aviserade till Lidköping

Publicerad fredag, 12 juli 2019, 11:31 av Björn Smitterberg

Vänerns vattenstånd har inte ändrats mycket senaste veckan och ligger drygt en halv meter över sjökortsdjupet och är nära det normala för årstiden.

Till Lidköpings hamn väntas:

”Anja” som i dag lossar last från Norrköping.

”Lurö” som under lördagen kommer med last från Spanien.

”Baltic Skipper” som under söndagen kommer med last från Djurön (inte ön i Vänern).

”Kaie” väntas på torsdag med ny lasts från Rostock.

Bilden: Gunnarsholmens fyr i Luröskärgården