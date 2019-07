Polisens särskilda rapport från Power Big Meet lördag-söndag

Publicerad söndag, 07 juli 2019, 13:27 av Redaktionen

Rapporten gäller från lördag eftermiddag till söndag morgon.

Rapporten återges i sin helhet och är av de rapporter som skrivits av poliser särskilt kommenderade till venemang i Lidköping.

– – – –

Under dagen och kvällen gjordes 342 förarkontroller genom utandningsprov gällande alkohol, och samtliga kontrollerade blåste negativt. Vid flygande inspektioner har 17 fordon kontrollerats, och sex bilar belagdes med körförbud. Polis genomförde under lördagen 46 fall av förverkande av alkohol, och fem personer omhändertogs enligt lagen om berusade personer. Övriga brott som anmälts är ett ringa narkotikabrott genom eget bruk/innehav, ett brott mot knivlagen samt två fall av misshandel. 11 personer avvisandes/avlägsnades enligt PL13, en PL19 (visitation) genomfördes. Under dagen och kvällen har totat 21 ordningsförelägganden gällande olika trafikbrott utfärdats.

En trafikolycka inträffade, där en förares körkort omhändertogs av polis.

Ett av misshandelsfallen inträffade i samband med ett bråk, där personal på en bensinstation hindrar besökare från att röka vid bensinpumparna. Vid bråket blir en person i personalen misshandlad. Två bilar lämnade därefter platsen, och dessa kunde polis sedan stoppa och kontrollera.

Under lördagseftermiddagen genomfördes en tillståndsgiven cruising mot Läckö, där cirka 90 bilar deltog. Klockan 18 började sedan den tillståndsgivna cruisingen i centrala Lidköping. Enligt arrangören beräknas cirka 2.500 fordon ha kört cruisingsslingan under kvällen trots kraftigt regn. Regnet gjorde också att kvällen blev mycket lugn.