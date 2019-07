Mer vatten än på länge i Vänern

Publicerad fredag, 05 juli 2019, 09:28 av Björn Smitterberg

Även om Vänerns nivå inte når upp till det normala är det just nu mer högre nivå än det varit på länge. På torsdagskvällen uppmättes 44,63 meter och i onsdags 44,64 meter över havets yta.

Det är cirka 10 centimeter under det normala för juli.

Till Lidköping hamn är två fartyg aviserade de närmaste dagarna.

Under lördagen kommer ”Nordica Hav” med last från Rostock.

Sedan dröjer det till nästa lördag då ”Lurö” väntas komma med last från Spanien.