Kraftig ökning av villapriser

Publicerad fredag, 05 juli 2019, 07:46 av Björn Smitterberg

Priserna på enfamiljshus har stigit kraftigt i Lidköping under vårmånaderna. En ökning brukar ske under våren.

De senaste tre månaderna har 64 villor bytt ägare till ett snittpris av 20.847 kronor per kvadratmeter – 2,59 miljoner per objekt. Priset är en uppgång med 12,9 procent under april, maj och juni.

Bostadsrätter har också stigit, men inte alls i samma omfattning. Medelpriset på det 84 objekten var 11.600 kronor vilket innebär en ökning under april, maj och juni med 1,2 procent.

_________________

Läs mer – Klicka till Svensk Mäklarstatistik