Vänerns yta och ankommande fartyg

Publicerad fredag, 28 juni 2019, 11:05 av Björn Smitterberg

Vänerns vattenstånd var på torsdagskvällen på 44,63meter över havets normalvattenståpnd. Det är den högsta nivån på ett par år, men strax under det normala för juni.

Det har inte kommit några ytterligare rapporter om alger i Vänern, och det har ifrågasatts om de rapporter som kommit från norra delarna verkligen var alger och inte andra växtdelar.

Lidköpings hamn har ett aviserat fartyg, och det är Thunfartygete ”Tidan” som väntas komma under lördagen med last från Finland. I övrigt är det tomt i hamnens almanacka för kommande vecka. Till Hönsäter väntas på söndag ”Fredo” med last från Tyskland.