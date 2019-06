Mötesplatsen – För föreningslivet och kulturen

Vad ska DU göra i dag – 27 juni

Publicerad torsdag, 27 juni 2019, 00:03 av Björn Smitterberg

TORSDAG 27 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:45 Cirkelträning

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

18 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Midsommarfest. Anm senasst 25/6 med sms till 072-201 61 07.

Konsert

Stadsträdgården: Lisa Miskovsky med band

Bio på Folkets Hus. Visningar på Röda kvarn anges särskilt:

18.00 Husdjurens hemliga liv 2 (2D, sv. tal), 7 år

18.00 Booksmart, 7 år

20.00 Annabelle Comes Home, 15 år

20.15 Rocketman, 7 år

FREDAG 28 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00 Filmvisning i våra lokaler. Film från Mediapoolen. Författare, Harry Martinsson & Gustav Fröding. Fika finns att köpa!

Konsert

19 Missionskyrkan Lidköping: Aurora Chamber Orchestra spelar bl a Vivaldi och Tjajkovskij

Bio på Folkets Hus. Visningar på Röda kvarn anges särskilt:

18.00 Yesterday, Barntillåten

18.00 Husdjurens hemliga liv 2 (2D, sv. tal), 7 år

20.00 Men in Black: International (2D), 11 år

20.30 Annabelle Comes Home, 15 år

LÖRDAG 29 JUNI

Bakluckeloppis

10-14 Sockerbruksgatan 19.

Visfestival

13 Falkängen.

Reptilmässa

12-16 Parketten Lidköping: Ormar, ödlor, grodor, spindlar, skorpioner m m. Arr West Sweden Hobby Herpers. Entré 60:-

Bio på Folkets Hus. Visningar på Röda kvarn anges särskilt:

18.00 Yesterday, Barntillåten

18.00 Husdjurens hemliga liv 2 (2D, sv. tal), 7 år

20.00 Rocketman, 7 år

20.30 Annabelle Comes Home, 15 år

SÖNDAG 30 JUNI

Allsång

16 Stadsträdgården: Allsång med Erica Sjöström och Drifters. Gästartist bl a Andreas Weise

Bio på Folkets Hus. Visningar på Röda kvarn anges särskilt:

16.00 Husdjurens hemliga liv 2 (2D, sv. tal), 7 år

16.00 Aladdin (2D, eng. tal), 11 år

18.00 Men in Black: International (2D), 11 år

19.00 Yesterday, Barntillåten

MÅNDAG 1 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:45 Sittande gymnastik

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

Bio på Folkets Hus. Visningar på Röda kvarn anges särskilt:

17.00 Husdjurens hemliga liv 2 (2D, sv. tal), 7 år

17.30 Godzilla II: King of the Monsters (2D), 11 år

19.00 Yesterday, Barntillåten

20.15 Annabelle Comes Home, 15 år

TISDAG 2 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15:30 Liten räksmörgås, 25kr

Sommar på Bryggan

19 Mötesplatsen vid Lidan/Torgbron: Kvällens artist är Erik Timmersjö.

Bio på Folkets Hus. Visningar på Röda kvarn anges särskilt:

18.00 Husdjurens hemliga liv 2 (2D, sv. tal), 7 år

18.00 Yesterday, Barntillåten

20.00 Annabelle Comes Home, 15 år

20.30 Child’s Play,

ONSDAG 3 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15:30 Glasscafé! Glass med frukt/bär samt topping. Kostnad: 30kr inkl. 2 kulor glass, frukt/bär och topping.

Bio på Folkets Hus. Visningar på Röda kvarn anges särskilt:

18.00 Spider-Man: Far from Home (2D), 11 år

18.00 Husdjurens hemliga liv 2 (2D, sv. tal), 7 år

20.00 Yesterday, Barntillåten

20.45 Annabelle Comes Home, 15 år

TORSDAG 4 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:45 Cirkelträning

Power Big Meet

Hovby

Motortorsdag

18 Nya Stadens torg: visning av äldre och nyare bilar

Bio på Folkets Hus. Visningar på Röda kvarn anges särskilt:

18.00 Spider-Man: Far from Home (2D), 11 år

18.00 Husdjurens hemliga liv 2 (2D, sv. tal), 7 år

20.00 Booksmart, 7 år

20.45 Annabelle Comes Home, 15 år

FREDAG 5 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

12-13:30 Raggarlunch! Med anledning av ”Power Big Meet” lunch med raggartema. ”Hälta/hälta” med tjockkôrv och salladsbuffé.

Kostnad: 60 kr för pensionär, övriga i sällskap med pensionär, 75 kr.

Power Big Meet

Hovby

LÖRDAG 6 JULI

Power Big Meet

Hovby

SÖNDAG 7 JULI

Öppna trädgårdar

10-17 Flera platser i västra Skaraborg bl a Stenhammars koloniförening, Vigrum, Vädersol-Piperska vägen, Stora Bryne, Bya gård-Skarstad, Olof Töresgården-Kvänum, Skolgården-Bitterna (öster), Storegrden 1 Hangelösa kyrkby, Hellekis Säteri, Forshem Svanerödjan, Annedalsvägen 4 – Moholm, Lantmannagatan 5 – Skara, Simmatorp – Skara.

Power Big Meet

Hovby

MÅNDAG 8 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:45 Sittande gymnastik

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 9 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15:30 Våffelcafé! Kaffe och våffla, 30kr.

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

18 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Sommarfest anm senast 5/7 med sms till 070-745 46 33.

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Junix

Sommar på Bryggan

19 Mötesplatsen vid Lidan/Torgbron: Kvällens artist är Anna Hermansson.

ONSDAG 10 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00 Frågesport med Dzevad! Välkommen till en eftermiddag med en frågesport på temat ”Viktoria”.

Fika finns att köpa!

TORSDAG 11 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:45 Cirkelträning

Motortorsdag

18 Nya Stadens torg: visning av äldre och nyare bilar

Sommar i Trädgår´n: Blueskväll

19 Dinascenen: Johanna Lillvik Blues Escape.

FREDAG 12 JULI

Barn- och familjeverksamhet

11,30 Falkängen Hällekis: barnteater och skaparstuga. Arr Aktivt och Levande Falkängen i samarbete med Götene kommun.

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00 Filmvisning i våra lokaler. ”Familjen Bernadotte – Arvet” – en resa i tiden och historien med prinsessan Christina, som ciceron. Speltid: 44 minuter. Fika finns att köpa!

LÖRDAG 13 JULI

SÖNDAG 14 JULI

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Premiär. Årets opera Figaros Bröllop

MÅNDAG 15 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:45 Balans/Styrka (pinngympa)

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 16 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15.30 Liten räksmörgås, 25kr

Sommar på Bryggan

19 Mötesplatsen vid Lidan/Torgbron: Kvällens artister är Cornelia och Siri.

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

ONSDAG 17 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

16:00 Pubkväll! Skaldjurstallrik & underhållning av Amanda Karlsson. Kostnad: 80kr, inkl. kaffe och kaka. Anmälan (bindande) from 24/6, Betalning i samband med anmälan eller senast 15/7 för att behålla bokad plats.

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

TORSDAG 18 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:30-12:00 Drop In hos syn- & hörselinstruktör

10:45 Sittande sommaryoga

Motortorsdag

18 Nya Stadens torg: visning av äldre och nyare bilar

Sommar i trädgår´n

19 Dinascenen Stadsträdgården: Emil Jensen.

FREDAG 19 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:30-16:00 Fika, glass och smörgåsar finns att köpa under hela dagen

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

LÖRDAG 20 JULI

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

SÖNDAG 21 JULI

MÅNDAG 22 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:45 Balans/Styrka (pinngympa)

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 23 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15:30 Våffelcafé! Kaffe och våffla, 30kr.

Sommar på Bryggan

19 Mötesplatsen vid Lidan/Torgbron: Kvällens artist är Micke Holm.

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

ONSDAG 24 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15:30 Kafferep med 7 sorters kakor! Fruntimmersveckan är inne på sin sista dag. Kaffe & kakbuffé, 45 kr.

Jazz på Limtorget

18 Limtorget/Hantverksgården: New Orleans Jazz Cats och Gwyn Lewis. Fri entré. Samarr. med Lidköpings Hembygdsförening.

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

TORSDAG 25 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:45 Sittande sommaryoga

Motortorsdag

18 Nya Stadens torg: visning av äldre och nyare bilar

Klassisk Konsert

19 Stadsträdgården/reserv S:t Nicolai: Skallsjö sommarorkester.

FREDAG 26 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00 Musikkryss med Allsjung! Ett musikkryss där texten kommer på storbild och musiken strömmar ur högtalarna. Tillsammans löser vi denna dag ett kryss med sommarsånger och de som vill sjunger med i sångerna. Fika finns att köpa!

Konsert

19,30 Rörstrand: Sven Ingvars och Anna Bergendahl.

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

LÖRDAG 27 JULI

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

SÖNDAG 28 JULI

Hindens öppna

Simtävling. Arr: LGSS

MÅNDAG 29 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:45 Balans/Styrka (pinngympa)

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 30 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15:30 Liten räksmörgås, 25kr

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mats Rogers

Sommar på Bryggan

19 Mötesplatsen vid Lidan/Torgbron: Kvällens artist är Agnes Rådmark.

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

ONSDAG 31 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00 Sommarbingo! 5 spel med paus för fika.Vinst till alla! Kostnad 20 kr/bricka.

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

TORSDAG 1 AUGUSTI

FREDAG 2 AUGUSTI

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

LÖRDAG 3 AUGUSTI

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop. Säsongsavslutning

SÖNDAG 4 AUGUSTI

Öppna trädgårdar

10-17 Flera platser i västra Skaraborg bl a i Samängens koloniförening, Grevagården – Norra Härene, Nordhalla – Saleby, Smedstorp 1 – Flakeberg, Nordhem – Trolmen, Hellekis Säteri, Forshem Svanerödjan, Hönsätersvägen 13 – Hällekis, Annedalsvägen 4 – Moholm, Lantmannagatan 5 – Skara, Marum Inland – Skara, och Simmatorp – Skara.

MÅNDAG 5 AUGUSTI

Drive-In Bingo

18,30 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TORSDAG 8 AUGUSTI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18 Rackeby-Skalunda hembygdsgård: Besök i Fornminnesföreningen Rackeby Skalunda hembygdsgård. Ta med egen fika.

Hjulafton

18 Centrala Lidköping

FREDAG 9 AUGUSTI

Visfestival

Läckö slott

LÖRDAG 10 AUGUSTI

Konsert

Folkets Park: The Real R n´R Party – Refreshments & Playtones

Visfestival

Läckö slott

MÅNDAG 12 AUGUSTI

Drive-In Bingo

18,30 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF. Säsongsavslutning.

TORSDAG 15 AUGUSTI

LFK-Cup i Golf

11,45 Lundsbrunns GK: Lidköpings FK och Länsförsäkringar. Föranm senast 9 augusti till LFK.

FREDAG 16 AUGUSTI

Porslinsfestival

Rörstrandsområdet

LÖRDAG 17 AUGUSTI

Porslinsfestival

Rörstrandsområdet

ONSDAG 21 AUGUSTI

Vänermusei Vänner

18 Lidköpings Norra kyrkogård: Lidköpingsprofiler från förr – Adrian Taleny gör historisk genomgång.

SÖNDAG 25 AUGUSTI

Klubb Maritim

07 Hallgatan, Volvo: Samling för gemensam resa till Mariehamn 4 dagar- Bindande anmälan och betalning senast 31 juli. Info 070-2476504.

SÖNDAG 8 SEPTEMBER

Om Soldater

12 Lundsbrunns bygdegård: Björn Lippold föreläser. Arr Lundsbrunns samhällsförening.

SÖNDAG 15 SEPTEMBER

Piperska lasarettet

15 Guidad visning. Anmälan till 9johnson(at)telia.com. 25:- inkl kaffe. Arr Lundsbrunns Samhällsförening.

ONSDAG 18 SEPTEMBER

Vänermusei vänner

18 Samling Vänermuseet för samåkning till Årnäs bruk museum och borg: Roland Nordh guidar med start vid Årnäs museum 18,45.

TORSDAG 26 SEPTEMBER

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Månadsmöte, Erik eklund, Nimbus, berättar.

ONSDAG 23 OKTOBER

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet: berättarkväll: Kloster i Västergötland – Maria Wretemark berättar.

FREDAG 25 OKTOBER

Julmässa

Hellekis Säteri

LÖRDAG 26 OKTOBER

Julmässa

Hellekis Säteri

SÖNDAG 27 OKTOBER

Julmässa

Hellekis Säteri

TORSDAG 31 OKTOBER

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Björn Sjöstedt om livet på en fyrplats

SÖNDAG 10 NOVEMBER

Löjrommens dag

Spikens fiskeläge

ONSDAG 20 NOVEMBER

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet: Berättarkväll; Gamla Lidköping. Anna Nyqvist Thorsson och Anneli Nitenberg berättar om utgrävningar. Fika.

TORSDAG 28 NOVEMBER

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Filmafton

FREDAG 31 JANUARI

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Årsmöte (prel datum, kan ändras)

FREDAG 3 APRIL

Fritidsmässa

Sparbanken Lidköping Arena

