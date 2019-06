Bandy: Svenska cupens program

Publicerad onsdag, 26 juni 2019, 14:41 av Redaktionen

För nionde året i rad avgörs Svenska Cupen i Sparbanken Lidköping Arena.

Årets upplaga spelas med start fredag 27 september och avslutas på söndagen 29 september.

– Lagen placeras i två grupper, A och B. Gruppindelningen är baserad på finallag och slutspelsmotståndare 2019, säger Micke Eriksson, tävlingsansvarig på bandyförbundet till Svenskbandy.se.

Grupp A: Bollnäs GIF, Hammarby IF, IFK Vänersborg, Villa Lidköping BK.

Grupp B: Edsbyns IF, IFK Motala, Sandvikens AIK, Västerås SK.

Fredag 27/9

12.00 Villa Lidköping BK – IFK Vänersborg (A)

14.00 Bollnäs GIF – Hammarby IF (A)

15.45 Västerås SK – IFK Motala (B)

18.15 Edsbyns IF – Sandvikens AIK (B)

20.00 Hammarby IF – Villa Lidköpings BK (A)

21.45 IFK Vänersborg – Bollnäs GIF (A)

Lördag 28/9

10.00 Sandvikens AIK – Västerås SK (B)

12.00 IFK Motala – Edsbyns IF (B)

13.45 Hammarby – IFK Vänersborg (A)

15.45 Villa Lidköping BK – Bollnäs GIF (A)

17.30 IFK Motala – Sandvikens AIK (B)

19.15 Edsbyns IF – Västerås SK (B)

Söndag 29/9

09.00 Semifinal 1, A:1 – B:2

11.00 Semifinal 2, B:1 – A:2

16.00 Final, Vinnare A:1 – B2 – Vinnare B:1 – A:2