Stadsträdgården torsdag: Lisa Miskovsky

Publicerad tisdag, 25 juni 2019, 10:57 av - Inskickat material

Lisa Miskovsky tar plats på Dina-scenen.

Alltid aktuella Lisa Miskovsky kommer med nytt material.

Med sig i bagaget har hon en helt ny repertoar med nyskrivna låtar, som kommer att släppas under 2019. Detta blir den första utgivningen av henne sedan 2013.

Lisa Miskovsky är en av musiksveriges absolut mest etablerade och största artister och låtskrivare. Sedan tidigare har hon sålt drygt 200.000 album, vunnit två Grammis, erhållit fem Rockbjörnar, medverkat i Melodifestivalen med mer med mer med mer. Det finns tonvis med samarbeten i alla möjliga och omöjliga sammanhang exempelvis stora namn som Max Martin, Rami Yacoub och Joakim Berg.

Hon är pop-drottningen som inte bytte sin hemstad mot storstadens alla möjligheter utan bor än idag på landsbygden i Västerbotten. Hon slog igenom med ”Driving one of your cars”. Genomslaget internationellt kom med singeln ”Lady Stardust” som dessutom blev en radio-hit.

– Stadsträdgården torsdag kl 19