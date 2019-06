Mötesplatsen – För föreningslivet och kulturen

Vad ska DU göra i dag?

Publicerad tisdag, 18 juni 2019, 00:02 av Redaktionen

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.

TISDAG 18 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15.30 Liten räksmörgås, 25kr

Bio på Folkets Hus. Visningar på Röda kvarn anges särskilt:

18.00 Husdjurens hemliga liv 2 (2D, sv. tal), 7 år

18.00 Aladdin (2D, eng. tal), 11 år

20.00 Rocketman, 7 år

20.45 X-Men: Dark Phoenix (2D), 11 år

ONSDAG 19 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

11:30 Midsommarlunch

13:30 Midsommarlunch

Kom till SeniorCenter och njut av en traditionell midsommarlunch. Anmälan (bindande) from 27/5, max 4 platser/person, tel.0510-771288. Obs! Betalning i samband med anmälan eller senast 17/6. Kostnad: pensionär 60 kr, övriga i sällskap med pensionär 75 kr.

Reumatikerföreningen Lidköping

13 Kvarnen, Stenhammar: Midsommarlunch. Anm senasts 12/6 till 0706-01 24 53

Sunnersbergs Hembygdsförening

18 Hembygdsgården: Midsommarfirande. Korv finns att köpa, eller ta med egen fika. Joakim Wedebrand medverkar, vid regn inställt.

Bio på Folkets Hus. Visningar på Röda kvarn anges särskilt:

11.00 Husdjurens hemliga liv 2 (2D, sv. tal), 7 år

11.00 Mysteriet om herr Länk, 7 år

13.00 Aladdin (2D, sv. tal), 11 år

13.15 Willy & monsterplaneten, 7 år

15.30 Drömparken (2D, sv. tal), 7 år

15.45 Husdjurens hemliga liv 2 (2D, sv. tal), 7 år

17.45 Rocketman, 7 år

17.45 Godzilla II: King of the Monsters (2D), 11 år

20.30 Booksmart, 7 år

20.30 Men in Black: International (2D),

TORSDAG 20 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:45 Cirkelträning

Bio på Folkets Hus. Visningar på Röda kvarn anges särskilt:

18.00 Husdjurens hemliga liv 2 (2D, sv. tal), 7 år

18.00 Booksmart, 7 år

20.00 Godzilla II: King of the Monsters (2D), 11 år

20.15 X-Men: Dark Phoenix (2D),

FREDAG 21 JUNI

Midsommarfirande

15-17 Lundsbrunns Kurort: 14.00 Tåget avgår från Skara. Går åter från Lundsbrunn 17.00

14.30 Tåget anländer till Lundsbrunns station

15.00 Vi reser stången och inbjuder till trditionella lekar och sånger. Lundsbrunns IF arrangerar aktovoterer och tävlingar under eftermiddagen.

Fika och glassförsäljning.

17.00-21.00 Mat och dryck serveras i den nyrenoverade salongen på Lundsbrunns Kurort.

Från 18.00 Musikunderhållning med Dun Aengus.

Midsommarfirande på Läckö slott

Traditionellt firande med Kultisgänget,

14:30 klär vi stången

16:00 dans och lekar

Medeltidsmarknad

Läckö slottsvall

Bio på Folkets Hus. Visningar på Röda kvarn anges särskilt:

LÖRDAG 22 JUNI

Medeltidsmarknad

Läckö slottsvall

SÖNDAG 23 JUNI

Medeltidsmarknad

Läckö slottsvall

MÅNDAG 24 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:45 Sittande gymnastik

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 25 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15:30 Våffelcafé! Kaffe och våffla, 30kr

ONSDAG 26 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00 Sommarbingo! 5 spel med paus för fika. Kostnad 20 kr/bricka. Vinst till alla

TORSDAG 27 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:45 Cirkelträning

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

18 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Midsommarfest. Anm senasst 25/6 med sms till 072-201 61 07.

Konsert

Stadsträdgården: Lisa Miskovsky med band

FREDAG 28 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00 Filmvisning i våra lokaler. Film från Mediapoolen. Författare, Harry Martinsson & Gustav Fröding. Fika finns att köpa!

LÖRDAG 29 JUNI

Visfestival

13 Falkängen.

SÖNDAG 30 JUNI

MÅNDAG 1 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:45 Sittande gymnastik

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 2 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15:30 Liten räksmörgås, 25kr

Sommar på Bryggan

19 Mötesplatsen vid Lidan/Torgbron: Kvällens artist är Erik Timmersjö.

ONSDAG 3 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15:30 Glasscafé! Glass med frukt/bär samt topping. Kostnad: 30kr inkl. 2 kulor glass, frukt/bär och topping.

TORSDAG 4 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:45 Cirkelträning

Power Big Meet

Hovby

Motortorsdag

18 Nya Stadens torg: visning av äldre och nyare bilar

FREDAG 5 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

12-13:30 Raggarlunch! Med anledning av ”Power Big Meet” lunch med raggartema. ”Hälta/hälta” med tjockkôrv och salladsbuffé.

Kostnad: 60 kr för pensionär, övriga i sällskap med pensionär, 75 kr.

Power Big Meet

Hovby

LÖRDAG 6 JULI

Power Big Meet

Hovby

SÖNDAG 7 JULI

Öppna trädgårdar

10-17 Flera platser i västra Skaraborg bl a Stenhammars koloniförening, Vigrum, Vädersol-Piperska vägen, Stora Bryne, Bya gård-Skarstad, Olof Töresgården-Kvänum, Skolgården-Bitterna (öster), Storegrden 1 Hangelösa kyrkby, Hellekis Säteri, Forshem Svanerödjan, Annedalsvägen 4 – Moholm, Lantmannagatan 5 – Skara, Simmatorp – Skara.

Power Big Meet

Hovby

MÅNDAG 8 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:45 Sittande gymnastik

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 9 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15:30 Våffelcafé! Kaffe och våffla, 30kr.

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

18 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Sommarfest anm senast 5/7 med sms till 070-745 46 33.

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Junix

Sommar på Bryggan

19 Mötesplatsen vid Lidan/Torgbron: Kvällens artist är Anna Hermansson.

ONSDAG 10 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00 Frågesport med Dzevad! Välkommen till en eftermiddag med en frågesport på temat ”Viktoria”.

Fika finns att köpa!

TORSDAG 11 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:45 Cirkelträning

Motortorsdag

18 Nya Stadens torg: visning av äldre och nyare bilar

Sommar i Trädgår´n: Blueskväll

19 Dinascenen: Johanna Lillvik Blues Escape.

FREDAG 12 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00 Filmvisning i våra lokaler. ”Familjen Bernadotte – Arvet” – en resa i tiden och historien med prinsessan Christina, som ciceron. Speltid: 44 minuter. Fika finns att köpa!

LÖRDAG 13 JULI

SÖNDAG 14 JULI

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Premiär. Årets opera Figaros Bröllop

MÅNDAG 15 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:45 Balans/Styrka (pinngympa)

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 16 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15.30 Liten räksmörgås, 25kr

Sommar på Bryggan

19 Mötesplatsen vid Lidan/Torgbron: Kvällens artister är Cornelia och Siri.

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

ONSDAG 17 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

16:00 Pubkväll! Skaldjurstallrik & underhållning av Amanda Karlsson. Kostnad: 80kr, inkl. kaffe och kaka. Anmälan (bindande) from 24/6, Betalning i samband med anmälan eller senast 15/7 för att behålla bokad plats.

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

TORSDAG 18 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:30-12:00 Drop In hos syn- & hörselinstruktör

10:45 Sittande sommaryoga

Motortorsdag

18 Nya Stadens torg: visning av äldre och nyare bilar

FREDAG 19 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:30-16:00 Fika, glass och smörgåsar finns att köpa under hela dagen

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

LÖRDAG 20 JULI

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

SÖNDAG 21 JULI

MÅNDAG 22 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:45 Balans/Styrka (pinngympa)

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 23 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15:30 Våffelcafé! Kaffe och våffla, 30kr.

Sommar på Bryggan

19 Mötesplatsen vid Lidan/Torgbron: Kvällens artist är Micke Holm.

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

ONSDAG 24 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15:30 Kafferep med 7 sorters kakor! Fruntimmersveckan är inne på sin sista dag. Kaffe & kakbuffé, 45 kr.

Jazz på Limtorget

18 Limtorget/Hantverksgården: New Orleans Jazz Cats och Gwyn Lewis. Fri entré. Samarr. med Lidköpings Hembygdsförening.

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

TORSDAG 25 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:45 Sittande sommaryoga

Motortorsdag

18 Nya Stadens torg: visning av äldre och nyare bilar

Klassisk Konsert

19 Stadsträdgården/reserv S:t Nicolai: Skallsjö sommarorkester.

FREDAG 26 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00 Musikkryss med Allsjung! Ett musikkryss där texten kommer på storbild och musiken strömmar ur högtalarna. Tillsammans löser vi denna dag ett kryss med sommarsånger och de som vill sjunger med i sångerna. Fika finns att köpa!

Konsert

19,30 Rörstrand: Sven Ingvars och Anna Bergendahl.

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

LÖRDAG 27 JULI

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

SÖNDAG 28 JULI

Hindens öppna

Simtävling. Arr: LGSS

MÅNDAG 29 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:45 Balans/Styrka (pinngympa)

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 30 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15:30 Liten räksmörgås, 25kr

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mats Rogers

Sommar på Bryggan

19 Mötesplatsen vid Lidan/Torgbron: Kvällens artist är Agnes Rådmark.

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

ONSDAG 31 JULI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00 Sommarbingo! 5 spel med paus för fika.Vinst till alla! Kostnad 20 kr/bricka.

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

TORSDAG 1 AUGUSTI

FREDAG 2 AUGUSTI

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop

LÖRDAG 3 AUGUSTI

Opera på Läckö slott

19,30 Borggården: Årets opera Figaros Bröllop. Säsongsavslutning

SÖNDAG 4 AUGUSTI

Öppna trädgårdar

10-17 Flera platser i västra Skaraborg bl a i Samängens koloniförening, Grevagården – Norra Härene, Nordhalla – Saleby, Smedstorp 1 – Flakeberg, Nordhem – Trolmen, Hellekis Säteri, Forshem Svanerödjan, Hönsätersvägen 13 – Hällekis, Annedalsvägen 4 – Moholm, Lantmannagatan 5 – Skara, Marum Inland – Skara, och Simmatorp – Skara.

MÅNDAG 5 AUGUSTI

Drive-In Bingo

18,30 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TORSDAG 8 AUGUSTI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18 Rackeby-Skalunda hembygdsgård: Besök i Fornminnesföreningen Rackeby Skalunda hembygdsgård. Ta med egen fika.

Hjulafton

18 Centrala Lidköping

FREDAG 9 AUGUSTI

Visfestival

Läckö slott

LÖRDAG 10 AUGUSTI

Konsert

Folkets Park: The Real R n´R Party – Refreshments & Playtones

Visfestival

Läckö slott

MÅNDAG 12 AUGUSTI

Drive-In Bingo

18,30 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF. Säsongsavslutning.

FREDAG 16 AUGUSTI

Porslinsfestival

Rörstrandsområdet

LÖRDAG 17 AUGUSTI

Porslinsfestival

Rörstrandsområdet

ONSDAG 21 AUGUSTI

Vänermusei Vänner

18 Lidköpings Norra kyrkogård: Lidköpingsprofiler från förr – Adrian Taleny gör historisk genomgång.

SÖNDAG 8 SEPTEMBER

Om Soldater

12 Lundsbrunns bygdegård: Björn Lippold föreläser. Arr Lundsbrunns samhällsförening.

SÖNDAG 15 SEPTEMBER

Piperska lasarettet

15 Guidad visning. Anmälan till 9johnson(at)telia.com. 25:- inkl kaffe. Arr Lundsbrunns Samhällsförening.

ONSDAG 18 SEPTEMBER

Vänermusei vänner

18 Samling Vänermuseet för samåkning till Årnäs bruk museum och borg: Roland Nordh guidar med start vid Årnäs museum 18,45.

ONSDAG 23 OKTOBER

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet: berättarkväll: Kloster i Västergötland – Maria Wretemark berättar.

FREDAG 25 OKTOBER

Julmässa

Hellekis Säteri

LÖRDAG 26 OKTOBER

Julmässa

Hellekis Säteri

SÖNDAG 27 OKTOBER

Julmässa

Hellekis Säteri

SÖNDAG 10 NOVEMBER

Löjrommens dag

Spikens fiskeläge

ONSDAG 20 NOVEMBER

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet: Berättarkväll; Gamla Lidköping. Anna Nyqvist Thorsson och Anneli Nitenberg berättar om utgrävningar. Fika.

FREDAG 3 APRIL

Fritidsmässa

Sparbanken Lidköping Arena

