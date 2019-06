Ja må vi leva! – Hällekis Musikkår firade 100 år

Publicerad söndag, 16 juni 2019, 21:33 av Joakim Stegelmeyer

Det är inte varje dag man får går på ett 100-årsfirande. Särskilt när det är fråga om en musikkår. I eftermiddags höll Hällekis Musikkår sin jubileumskonsert i Folkets Park i Götene. I tider då många musikkårer har problem med återväxten och med att få tag i duktiga ledare är det en välsignelse att få uppleva en konsert med en livaktig och mycket välljudande 100-åring. Här följer ett bildreportage från jubileumskonserten.

Bilderna är klickbara till större storlek.

Hällekis Musikkår fick motta många gratulationer på jubileet. Till konserten hade kommit representanter från Götene Kommun, Götene Lionsklubb, Lidköpings Stadsmusikkår, Mössebergs Musikkår (som också firar 100-årsjubileum i år), Musikskolan i Götene och Sveriges Orkesterförbund. Representanterna från Götene Musikskola medförde dessutom en personlig hälsning från musikskolans grundare, Sigvard Jonsson medan Lionsklubben hade med sig en check på 10 000 kr för musikkårens fortsatta verksamhet.

Redan halv fyra var kön till insläppet lång. Enligt uppgift hade drygt 320 biljetter sålts på förköp och ytterligare några köpte biljett på plats.

En av konsertens gästartister var trumpetaren Magnus Johansson, känd från bland annat Doobidoo, Melodifestivalen och Diggiloo. Magnus spelade ett flertal solon tillsammans med orkestern, bland annat Come Back to Sorrento, Oh, men Papa och Gotländsk sommarnatt. I de sista numren av konserten gjorde han ett inhopp in trumpetsektionen i de avslutande marscherna Transportflygenheten F7:s Marsch och Under Blågul Fana. På bilden spelar han på sin första trumpet som han fick redan som femåring i slutet av 60-talet. Han hade dessutom fått tag i en exklusiv sprej från Azerbajdzjan som skulle bättra på sångrösten. Och nog fungerade den. Oj, vilken basröst Magnus fick!

En annan utmärkt solist på konserten var musikkårens flöjtist Hanna Widlund, här på piccolaflöjt i den vackra Highland Cathedral. Stycket är egentligen skrivet för säckpipor men efter det vackra solot piccolasolot var det nog ingen som saknade säckpiporna.

Maria Sitte började sjunga redan som femåring i kyrkans barnkör. Hon har vid flera tillfällen samarbetat med musikkåren. På jubileumskonserten framförde hon What a Wonderful World och Gabriellas sång. Den senare var ledmotivet i filmen Så som i himmelen där den sjöngs av Helen Sjöholm. Maria har en mycket vacker röst och fraseringsteknik och framförde den med bravur.

Presentatör för konserten var Olle Malmgren, här i pausen med musikkårens ordförande Simon Klasson. Malmgren var införd en paraduniform från Göta Livregemente. Modellen är från 1884. Observera de röda inslagen. Rött är musikens färg inom det militära. Just där tillbringade Olle Malmgren sin yrkesbana, till att börja med som instruktör för bland annat stridsfordon och sedan som presentatör på olika evenemang som exempelvis Swedish Army Tattoo i Stockholm.

I foajén fanns en liten utställning där tidiga besökare kunde se bland annat tidningsklipp och videofilmer om Hällekis Musikkår.

Konserten föll publiken i smaken. De sista numren bejublades med stående ovationer. Som extranummer bjöds på The Falcon Meadow av musikkårens tidigare trumpetare Stig Thörn. Den är skriven som en hyllning till Falkängen i Hällekis, en plats som musikkåren ofta har spelat på. Marschen är numera musikkårens honnörsmarsch.

Ingen jubileumskonsert utan blommor som tack till gästartister och dirigent. Musikkårens nuvarande dirigent, Lena Öberg, började i musikkåren 1978 som flöjtist. Efter att ha studerat musik återvände hon som musiklärare till Götene och som dirigent för Hällekis Musikkår. Hon har i tre olika omgångar dirigerat musikkåren sedan dess. Lenas kunskap och idoga ledarskap har varit en viktig faktor för att musikkåren har utvecklats och är en så livaktig 100-åring!