Villas årsmöte: Bra år såväl sportsligt som ekonomiskt

Publicerad torsdag, 13 juni 2019, 21:32 av - Inskickat material

Villa Lidköping BK kan se tillbaka på säsongen 2018-19 som den bästa i föreningens historia sportsligt och bland de bättre ekonomiskt.

Det står i ett pressmeddelande från årsmötet.

-Ett riktigt guldår, sammanfattar ordförande Rogher Selmosson.

Verksamhetsåret 2018-2019 får sammanfattas som ett mycket bra år genom att föreningen äntligen – i femte SM-finalen – fick lyfta SM-bucklan. Det blev även vinst i World Cup. Dessutom spelade föreningens J-20 lag SM-final och damlaget semifinal. Villa Lidköping har också vunnit World Cup med F17 och Svenska cupen med P18.

-Med våra 32 lag i seriespel under året har vi även i år varit världens största bandyförening, konstaterar Rogher Selmosson.

Bra sportslig underhållning och fina matcharrangemang har tilltalat en stor publik under året. Glädjande är den ökning som varit under säsongen. Totalt har 56.762 gäster besökt elitherrlagets hemmamatcher. Det ger ett publiksnitt på 3.339 fördelat på 17 matcher. Jämförs detta med säsongen 2017-18 med 54.042 gäster och ett snitt på 3.179 blir ökningen i år 160 personer per match.

Villa Lidköping BK består förutom föreningen av dess två helägda dotterbolag; Villa Restaurang AB och det för året nybildade Villa Lidköping Event AB. Föreningen och de båda bolagens uppdrag är att stödja och utveckla den sportsliga verksamheten.

Genom Villas Lidköpings organisation arrangerades för första gången en fritidsmässa i Sparbanken Lidköping Arena. Mässan genomfördes i april 2019 och hade över 60 utställare och 5.714 besökare.

-Det får betecknas som en stor framgång vilket innebär att vi kan driva mässan vidare även 2020 och troligtvis 2021, säger Rogher Selmosson.

Ekonomiskt har det också varit ett lyckat år där föreningen och de båda bolagen för 2018-19 visar en nettoomsättningen på drygt 31 miljoner kronor. Årets resultat är 473.984 kronor.

Det innebär att moderföreningen nu har ett eget kapital på drygt två miljoner kronor.

Styrelsen för Villa Lidköping ser med stor tillförsikt på de kommande åren. Årets mästarlagstrupp på herrsidan har kunnat behållas intakt förutom kaptenen David Karlsson som efter säsongen valt att avsluta sin karriär. På plussidan finns ytterligare en Villafostrad spelare i Albin Thomsen.

På damsidan ser det ut som de flesta av spelarna och tränarna från förra säsongen blir kvar.

Den budget som fastställts för kommande år är i balans både för föreningen och för de båda bolagen. Det arbete som lagts ner i år för att skapa en god kontroll på ekonomin kommer att fortsätta och utvecklas under det kommande året.

– Vår trogna publik, samarbetet med våra partners, den stora skaran ideella krafter och alla våra ungdomar gör att vi ser med fortsatt optimism på framtiden, säger föreningens ordförande.

Vid årsmötet blev två nya ledamöter invalda efter Daniel Behlander och Gabriella Fernhag som valt att lämna. Nya ledamöter är Elin Öberg och Maria Björkholm. Rogher Selmosson omvaldes till ordförande på ett år och övriga styrelsen är Lennart Johansson, Mattias Nilsson, Karin Gustafson, Per Alexanderson och Per Sundling.

I Villa Lidköping Restaurang AB och Villa Lidköping Event AB fortsätter Per Alexanderson som ordförande.