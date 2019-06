Privatannonserna – annonsera gratis

I dag bl a: Båt, lägenhet, kattlåda, bostad

Publicerad torsdag, 13 juni 2019, 09:47 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner.

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam. Högst tre annonser per annonsör samtidigt/månad.

Skicka din annons till desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @.

Du kan också använda vår meddelandesida och skriva ditt meddelande direkt. Klicka.

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inte företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress.

En vara per annons. Skriv om varan säljes, köpes, skänkes etc. Skicka bildfil – inte bild.

Max en bild per annons. Se till att bilden är minst 500 pixlar. Uppdatering med nya annonser normalt endast på vardagar.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

12 juni

Säljes

Båt



Linder sportsman 400,styrpulpet 20hk Yamaha 2 takt års M -1999, 80Ah batteri,länspump, lanternor, Båttrailer Fogelsta 2004. Pris 48.000 kr Finns i lidköping

Tel 0703-39 44 21

Säljes

Extra säng

med madrass obetydligt använd 195×80. Pris 150:-

Tel, xxx9

11 juni

Önskas

Lägenhet

Vi är ett par på 61 & 57 som söker lägenhet på markplan gärna en 3:a eller större. Är rökfria men har hund.

Tel 0738-01 89 85

10 juni

Säljes

Kattlåda

Obetydligt använd kattlåda, kattspade medföljer.Pris 100 kr.

Kontakta 0703-54 62 25

Önskas hyra

Hus

Letar efter ett hus att hyra i/strax utanför Lidköping.

Fast jobb, ordning och reda. Inga konstigheter. Har barn varannan vecka.

Svara till hans.lekedal(a)live.se

5 juni

Säljes

Utombordsmotor

Honda Båtmotor 9,9 hkr. Lång rigg. Lite körd, endast i sötvatten. Högstbjudande.

Tel 0730-65 40 93.

3 juni

Säljes

Cykel

20 tums, 3 växlad. Flitigt använd, en hel del skav på färgen, men funkar bra fortfarande. 400 kr.

Tel 0708 – 72 56 76 katriandreas(At)hotmail.com

1 juni

Säljes

Badrumsfönster

Mycket bra skick , 109*130 cm , låsbart vred , 600 kr

Tel: 0722-51 39 12

31 maj

Säljes

Duschdraperi

syntet, 180×200 cm. Inkl. vinkelstång, 90×90 cm. Pris 200 kr.

Tel 0705-69 66 18

Säljes

Pippihus

Pippihus med figurer & skeppet hoppetossa Pris 700 kr Nytt pris 500:-

Tel 07xxxx

30 maj

Säljes

Lövved

Cirka 1,5 m3

Säljes för 500kr

Finns i Lidköping

0761636999

28 maj

Säljes

Inomhusgivare

för fjärrvärme. Lätt att installera. 300:-

Tel: 0705-35 91 74

24 maj

Säljes

Hundbur

Dogge Pyramid Längd 78 cm bredd 50 cm höjd 58 cm Pris: 300 kr

Telefon:070xxx

21 maj

Säljes

Diskbänksblandare

Ikea. Pris 200:-

0705-69 66 18

20 maj

Köpes

Tågbana



begagnad Brio tågbana.

Tel. 070xxxx

Säljes

Stereo

Philips köksstereo med Canton högtalare.. Bra stereo med fjärrkontroll, RDS-radio, CD och AUX-ingång för tex. datorljud. Mycket fint skick! Pris 800 kr.

Tel: 0708-99 39 88

17 maj

Uthyres

Partytält

för student m.m 4 x 10 meter. Uthyres för 1.000kr!

Tel: 0730-81 27 16.

15 maj

Säljes

Solstolar

Tre randiga solstsolar i bra skick. 80:-/st Finns i Lidköping

Tel 0706-70 49 52

Säljes

Oljemålning

Undulat på pannå, säljes med gammal ram. Pris 275:- Finns i Lidköping.

Tel: 0706-70 49 52.

14 maj

Säljes

Vespa Ciao

Veteran C7E Piggaio C1M 1979 har inte gått mycket, välskött, en ägare ingen rallykörning. Allt i original även färg.

Instruktionsbok finns.

Tel 0730-65 40 93.

Säljes

Putshyvlar

2 putshyvlar. 200 kr

07xxx

Säljes

Trädgårdsbord

vit melerad, skiva av nonwood, ben av tjock plast, mått:165x95x(73) säljes för 300 kr

Tel: 0705-66 93 71