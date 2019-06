Flera vinster för LRK:s ponnyryttare i Juniaden!

Publicerad söndag, 09 juni 2019, 17:49 av - Inskickat material

Lidköpings RidKlubbs ponnyryttare hade en lyckosam helg i Mariestad 7,8 och 9 juni på Juniaden.

Under fredagen var det finna resultat i Juniadens inverkanspris.

Lätt D bed A:inverkan deltävling 1

Kat b 2:a Astrid Rapp med ponnyn Lillemons Ariel

Kat c 2:a Alva Hageus med ponnyn Power Cupcake

Lätt D+ bed A:inverkan deltävling 2

Kat b 2:a Astrid Rapp med ponnyn Lillemons Ariel

Kat c 1:a Alva Hageus med ponnyn Power Cupcake

Lördagens tävlingar började med en

Lätt D+ bed A:0/A:0

Här delade Caroline Helgesson på ponnyn Aydin och Tilde Malmgren på ponnyn Louis Black Pearl på 3:e platsen.

Lätt C+ bed A:0/A:0 Juniadens kval 2

Kat D 2:a Stina Thyr med ponnyn Willowfield Sam

Idag söndag som var sista tävlingsdagen fortsatte det med fina framgångar för Lrk:s ponnyryttare.

Lätt C bed A:0/A:0 Juniadens kval 3

Kat b 3:a Elsa Malmgren med ponnyn C and C Bella

Kat d 1:a Stina Thyr med ponnyn Willowfield Sam

I Juniadens A-final LC+ bed A:1a

Kat b segrade Selma Krants med ponnyn Rollo.

Kat d kom Stina Thyr med ponnyn Willowfield Sam på en 3:e plats.

I Juniadens B-final blev det en 2:a plats i kat c för Alva Hageus med ponnyn Power Cupcake.