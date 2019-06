Mötesplatsen – För föreningslivet och kulturen

Publicerad lördag, 08 juni 2019, 00:02 av Redaktionen

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga).

LÖRDAG 8 JUNI

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

10-14 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Studiecirkel – konst i Lidköping.

Bio på Folkets Hus. Visningar på Röda kvarn anges särskilt:

16.00 Husdjurens hemliga liv 2, 7 år

16.00 Pokémon Detective Pikachu, 11 år

18.00 Rocketman, 7 år

18.15 X-Men: Dark Phoenix, 11 år

20.45 Godzilla II: King of the Monsters, 11 år

20.45 Ma, 15 år

Fiskedag

8-15 Stenbrottet, Kinnekulle

SÖNDAG 9 JUNI

10-13 Stadsträdgården: Guidad visning

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:30 Söndagscafé! HjärtLung erbjuder kaffe och tårta, 25 kr

Bio på Folkets Hus. Visningar på Röda kvarn anges särskilt:

16.00 Husdjurens hemliga liv 2, 7 år

16.00 Aladdin, 11 år

18.00 Rocketman, 7 år

18.45 Fenix, 15 år

20.45 X-Men: Dark Phoenix, 11 år

20.45 Godzilla II: King of the Monsters, 11 år

MÅNDAG 10 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gymnastik

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

Bio på Folkets Hus. Visningar på Röda kvarn anges särskilt:

18.00 Godzilla II: King of the Monsters, 11 år

18.00 John Wick: Chapter 3 – Parabellum, 15 år

20.45 X-Men: Dark Phoenix, 11 år

20.45 Brightburn, 15 år

TISDAG 11 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Do In – egenmassage Övningarna syftar till att stimulera blodcirkulationen, föra bort slaggprodukter, värma upp, mjuka upp och pigga upp kroppen. Kom och prova på, jätteskönt och avslappnande.

Vid frågor? Kontakta Maria, värdinna, tel. 771288.

14:00-15:30 It-café Mobil & surfplatta i vardagen. En kostnadsfri träff som passar alla, från nybörjare till proffs. Ta med din surfplatta/mobil eller låna en Ipad av oss.

14:00-16:30 Våffelcafé! Kaffe och våffla, 30 kr

Parkinson-föreningen

14 SeniorCenter Målaregatan 22: Medlemsmöte

Örslösabygdens pensionärsförening

14 Örslösa IP: Midsommarfest. Sill, potatis och jordgubbar.

Norra Härene-Hovby Hembygdsförening och SPF

19 Hembygdsgården: Grillkväll

Söne Hembygdsförening

19 Västerbacka: Sockenvandring

Bio på Folkets Hus. Visningar på Röda kvarn anges särskilt:

17.30 Nintendo Direct

18.00 Rocketman, 7 år

20.00 Godzilla II: King of the Monsters (2D), 11 år

20.45 X-Men: Dark Phoenix (2D), 11 år

ONSDAG 12 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

16:00 Sommarfest! ”Musik ska byggas utav glädje” Elin Axelsson, sång & Gustaf Winter på piano inleder kvällen med välkända melodier ur den svenska musikskatten. Därefter serveras potatisgratäng, kallskuret – kyckling och fläskfilé, grönsallad samt en kall sås. Kostnad: 80 kr, inkl. dryck, kaffe och kaka. Anmälan (bindande) from 27/5 tel. 0510-771288. Obs! Betalning i samband med anmälan eller senast 10/6 för att behålla bokad plats

Internationell matfestival

Nya Stadens torg: Food Festival

Bio på Folkets Hus. Visningar på Röda kvarn anges särskilt:

11.00 Sonja, 7 år

11.00 Why Are We Creative?, Barntillåten

13.00 Fenix, 15 år

13.30 Red Joan, 11 år

15.00 Aladdin (2D, sv. tal), 11 år

16.00 Husdjurens hemliga liv 2 (2D, sv. tal), 7 år

17.45 Godzilla II: King of the Monsters (2D), 11 år

18.00 X-Men: Dark Phoenix (2D), 11 år

20.30 Rocketman, 7 år

20.30 Ma, 15 år

TORSDAG 13 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgåsar och fika finns att köpa!

10:00-12:00 Drop In hos syn- & hörselinstruktör

10:15 Cirkelträning

13:30 Följ med till Spikens fiskeläge för att njuta av atmosfären, kanske fika eller köpa fisk. Vi åker gemensamt ut med lokaltrafiken. 44 kr enkel resa eller kostnadsfritt om du har ett västtrafiks busskort för pensionärer från 65 år. Anmälan senast 12/6

Internationell matfestival

Nya Stadens torg: Food Festival

PRO Lidköping

14 Stadsträdgården: Sommarträff med promenad, lotterier och uppvisning av seniordansare.

Skolavslutning

Tun skola, Saleby skola, Lilleskog skola och Sjölunda skola. Kvällsavslutning. Övriga skolor 14 juni.

Villa Lidköping BK

18 Sparbanken Lidköpings hörsal: Årsmöte

Bio på Folkets Hus. Visningar på Röda kvarn anges särskilt:

18.00 Rocketman, 7 år

18.00 Why Are We Creative?, Barntillåten

20.00 Godzilla II: King of the Monsters (2D), 11 år

20.45 X-Men: Dark Phoenix (2D), 11 år

FREDAG 14 JUNI

Skolavslutning

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhusboule

14:00 Minnesträning, vi välkomnar till en eftermiddag där vi tillsammans i små grupper eller enskilt tränar minnet i form av klurigheter och frågesport. Fika finns att köpa

Internationell matfestival

Nya Stadens torg: Food Festival

LÖRDAG 15 JUNI

Global Water Dances

14:45-16 Vänermuseet: Dans som genomförs över hela världen för att uppmärksamma vattnets betydelse. Inleds med gemensam genomgång av rörelserna.

Internationell matfestival

Nya Stadens torg: Food Festival

SÖNDAG 16 JUNI

Guidad visning av Lundsbrunns kurort

10 Lundsbrunns Kurort: Maria Borell guidar genom kurortens långa historia om kurer, verksamhet, behandlingar m m sedan starten på 1700-talet. Arr: Lundsbrunns samhällsförening.

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:30 Söndagscafé! Röda Korset erbjuder kaffe och morotskaka, 25 kr

Internationell matfestival

Nya Stadens torg: Food Festival

MÅNDAG 17 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:45 Sittande gymnastik

Villa Lidköping BK:s supporterklubb

18 Villas klubblokal SLA: Årsmöte

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 18 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15.30 Liten räksmörgås, 25kr

ONSDAG 19 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

11:30 Midsommarlunch

13:30 Midsommarlunch

Kom till SeniorCenter och njut av en traditionell midsommarlunch. Anmälan (bindande) from 27/5, max 4 platser/person, tel.0510-771288. Obs! Betalning i samband med anmälan eller senast 17/6. Kostnad: pensionär 60 kr, övriga i sällskap med pensionär 75 kr.

Reumatikerföreningen Lidköping

13 Kvarnen, Stenhammar: Midsommarlunch. Anm senasts 12/6 till 0706-01 24 53

Sunnersbergs Hembygdsförening

18 Hembygdsgården: Midsommarfirande. Korv finns att köpa, eller ta med egen fika. Joakim Wedebrand medverkar, vid regn inställt.

TORSDAG 20 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:45 Cirkelträning

FREDAG 21 JUNI

Midsommarfirande

15-17 Lundsbrunns Kurort. Dans kring stång, underhållning, fika m m. Tåg från Skara anländer 14,30.

LÖRDAG 22 JUNI

SÖNDAG 23 JUNI

MÅNDAG 24 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:45 Sittande gymnastik

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 25 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00-15:30 Våffelcafé! Kaffe och våffla, 30kr

ONSDAG 26 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00 Sommarbingo! 5 spel med paus för fika. Kostnad 20 kr/bricka. Vinst till alla

TORSDAG 27 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:45 Cirkelträning

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

18 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Midsommarfest. Anm senasst 25/6 med sms till 072-201 61 07.

Konsert

Stadsträdgården: Lisa Miskovsky med band

FREDAG 28 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:00 Filmvisning i våra lokaler. Film från Mediapoolen. Författare, Harry Martinsson & Gustav Fröding. Fika finns att köpa!

LÖRDAG 29 JUNI

Visfestival

13 Falkängen.

SÖNDAG 30 JUNI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

MÅNDAG 1 JULI

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 2 JULI

Sommar på Bryggan

19 Mötesplatsen vid Lidan/Torgbron: Kvällens artist är Erik Timmersjö.

TORSDAG 4 JULI

Power Big Meet

Hovby

FREDAG 5 JULI

Power Big Meet

Hovby

LÖRDAG 6 JULI

Power Big Meet

Hovby

MÅNDAG 8 JULI

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 9 JULI

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

18 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Sommarfest anm senast 5/7 med sms till 070-745 46 33.

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Junix

Sommar på Bryggan

19 Mötesplatsen vid Lidan/Torgbron: Kvällens artist är Anna Hermansson.

TORSDAG 11 JULI

Sommar i Trädgår´n: Blueskväll

19 Dinascenen: Johanna Lillvik Blues Escape.

MÅNDAG 15 JULI

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 16 JULI

Sommar på Bryggan

19 Mötesplatsen vid Lidan/Torgbron: Kvällens artister är Cornelia och Siri.

MÅNDAG 22 JULI

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 23 JULI

Sommar på Bryggan

19 Mötesplatsen vid Lidan/Torgbron: Kvällens artist är Micke Holm.

ONSDAG 24 JULI

Jazz på Limtorget

18 Limtorget/Hantverksgården: New Orleans Jazz Cats och Gwyn Lewis. Fri entré. Samarr. med Lidköpings Hembygdsförening.

TORSDAG 25 JULI

Klassisk Konsert

19 Stadsträdgården/reserv S:t Nicolai: Skallsjö sommarorkester.

FREDAG 26 JULI

Konsert

19,30 Rörstrand: Sven Ingvars och Anna Bergendahl.

MÅNDAG 29 JULI

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 30 JULI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mats Rogers

Sommar på Bryggan

19 Mötesplatsen vid Lidan/Torgbron: Kvällens artist är Agnes Rådmark.

MÅNDAG 5 AUGUSTI

Drive-In Bingo

18,30 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TORSDAG 8 AUGUSTI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18 Rackeby-Skalunda hembygdsgård: Besök i Fornminnesföreningen Rackeby Skalunda hembygdsgård. Ta med egen fika.

LÖRDAG 10 AUGUSTI

Konsert

Folkets Park: The Real R n´R Party – Refreshments & Playtones

MÅNDAG 12 AUGUSTI

Drive-In Bingo

18,30 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF. Säsongsavslutning.

ONSDAG 21 AUGUSTI

Vänermusei Vänner

18 Lidköpings Norra kyrkogård: Lidköpingsprofiler från förr – Adrian Taleny gör historisk genomgång.

SÖNDAG 8 SEPTEMBER

Om Soldater

12 Lundsbrunns bygdegård: Björn Lippold föreläser. Arr Lundsbrunns samhällsförening.

SÖNDAG 15 SEPTEMBER

Piperska lasarettet

15 Guidad visning. Anmälan till 9johnson(at)telia.com. 25:- inkl kaffe. Arr Lundsbrunns Samhällsförening.

ONSDAG 18 SEPTEMBER

Vänermusei vänner

18 Samling Vänermuseet för samåkning till Årnäs bruk museum och borg: Roland Nordh guidar med start vid Årnäs museum 18,45.

ONSDAG 23 OKTOBER

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet: berättarkväll: Kloster i Västergötland – Maria Wretemark berättar.

ONSDAG 20 NOVEMBER

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet: Berättarkväll; Gamla Lidköping. Anna Nyqvist Thorsson och Anneli Nitenberg berättar om utgrävningar. Fika.

FREDAG 3 APRIL

Fritidsmässa

Sparbanken Lidköping Arena

