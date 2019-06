Hört på stan: Om livet och lite annat

Publicerad fredag, 07 juni 2019, 12:00 av Björn Smitterberg

Det har nu gått ett par veckor sedan redaktören förmått sig att skriva en krönika.

För mycket att göra just nu, för mycket i huvudet. Glädjeämnen, sorger och ett och annat bekymmer.

Det är ju livet – en blandning av allt.

– Tyck om dig själv så blir det rätt, sa en vän till redaktören för en tid sedan.

Vad är det att tycka om?

En gammal förbränd journalist? Så gammal att tyngdlagen börjar göra sig gällande på vissa delar. Hjärnan är ännu kvar högst upp. Troligen åtminstone. Axlarna är i höjd med naveln, naveln är vid låren, låren strax under knäna. Bara fötterna är kvar därnere. Ibland i sällskap av humöret…

På nationaldagskvällen lyssnade redaktören till Talmannens tal – och banne mig; det var det bästa nationaldagstal redaktören kan minnas. Det handlade om lika rösträtt och demokratins genombrott, jämställdhet och demokratisk utveckling för alla.

Talmannen fick en synnerligen varm applåd från publiken på Skansen, det var han värd.

Den här veckan har redaktören fått lära sig mycket om vatten. Otroligt mycket. Därför rekommenderas ett besök på Vänermuseet. Kanske redan under lördagens vattenfestival, eller någon regnig dag under sommaren. Det finns mycket att lära sig om vatten på de olika utställningar som öppnas i helgen.

Klimatet har gått hårt åt träden i Lidköping… Inte ett löv, inte ett barr?

Förra fredagen var redaktören i Stockholm. Redaktören gillar den staden, man kan promenera hur mycket som helst och se hur många saker som helst man inte lagt märke till tidigare. Ett stenkast från Slussen ligger Hornsgatspuckeln. Många stannar till här för att se på konst, och det är spännande. Men härifrån kan man gå ner i gränder som är lika spännande att utforska som Gamla Stan – men här finns inget kommersiellt. Ändå är det en attraktion att gå på Bellmansgatan, Bastugatan, Ivar Lo-parken och allt vad det heter.

Men ta på bra skor, för här är nästan lika branta backar som i Visby.

Vad har redaktören råkat ut för mer?

Jo, byte av mobiltelefon. Den gamla vägrar plötsligt att ta andra kontakter än telefonsamtal.

Trots alla försöka att besegra telefonen har det misslyckats. Fullständig knockoutseger för telefonen varje försök. Nå, det fick bli investering i en ny. Det är ju enkelt att flytta över från gamla till nya. Tji, inte ens det vill den gamla vara med om.

Redaktören använder sin telefon till telefon, men även till att ta emot meddelanden via SMS. Därför är kontaktlistan ganska lång och jobbig att flytta över för hand. Allt har sin tid, brukar man säga. Mobiltelefonen har sin…

Grodor i tidningar: I Uppsala har inflyttningen medfört att det blivit svårare att kryssa in ledamöter i riksdagen. Lite fel blev det – det står kyssa in i stället för kryssa in.

På tal om kyssar har en historiker vid Växjö Universitet gjort en avhandling om äktenskapet och dess historia. Det fanns en tid, säger hon, där äktenskapet fullbordades genom sex. Inte genom vigsel i kyrkan. Därmed torde stå klart att väldigt många har ingått äktenskap utan att veta det.

God helg