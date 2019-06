Vänermuseet: Vatten, det är grunden till allt

Nu tas genomgripande tag för att visa vatten

Publicerad onsdag, 05 juni 2019, 12:01 av Björn Smitterberg

Vatten, det finns gott om på jorden.

Men det som vi människor kan använda börjar det bli brist på.

Vänermuseet gör nu ett genomgripande omfamning av den viktigaste vätskan. Det berättas om Lidköpings vatten, om människor vatten och vatten som vi egentligen inte har råd att slarva med.

En modell av den gamla Särnmarkspumpen finns med.

Hela sommaren och en stor del av hösten kommer Vänermuseet att ha sin utställning om vatten. Den har planerats i flera år och innehåller flera olika delar. På lördag blir det invigning, med hjälp av räddningstjänsten, ledarna vid Ung i Lidköping, Framnäsbadet och förstås museets egen personal.

Museet har ett särskilt ansvar när det gäller Vänern. Men den här utställningen handlar om mer vatten.

– Vi gör av med mycket vatten, uppemot 200 liter per dygn per person om vi räknar in allt, säger museets miljövetare Tove Dahlbom som skaffat fram faktaunderlaget till utställningen som sedan konstnären Kicki Rask visualiserat.

– Man tänker kanske inte på hur mycket vatten som går åt för att framställa bomull – men stora floder håller på att sina för att vattnet går åt till konstbevattning och annat i produktionen av bomullskläder, säger Ida Billvén som är museets chef.

– För varje kopp kaffe går det åt massor av vatten till bevattning av kaffeodlingen. Varje kaffekopp motsvarar ett helt badkar med vatten!, säger Tove Dahlbom.

– Vi här har också ett ansvar – Vänern är EU:s största sötvattenreservoar.

En annan del av utställningen ansvarar Dan van Derbom för. Den handlar mer om kretslopp, hur Vänern ”fungerar” och även hur vi får vårt dricksvatten i kranarna. På gräsmattan utanför museet finns en pensionerad del av reningsanläggningen.

Dan van Derbom har byggt upp en modell i liten skala med regnmoln och älvar som fyller på vatten, och vad som händer när slussportarna öppnas i Trollhätte kanal.

Ytterligare en del av utställningen svarar konstnären Jeanette Schäring för. Hon arbetar internationellt – faktiskt över större delen av världen, Oceanien inräknat, med vatten och vattenkvalitet i sitt konstnärskap – men här har hon ägnat sig åt vatten.

– Det är vatten som jag fått, som olika människor givit mig tillsammans med en historia.

Jeanette Schäring har med hjälp av biologikunskaper hällt upp varje enskild vattengåva i en glaskolv, lagt i en speciell växt och utifrån varifrån vattnet kommer reagerar det på olika sätt i den tillslutna kolven.

Varje kolv är numrerad och det går att i ett programblad läsa mer om varifrån varje vatten kommer och vad det innehåller. En del är Vänervatten, annat är diskvatten o s v.

En fjärde del av utställningen öppnas inte förrän 1 juli. Och det blir på Torgbron, hoppas man (alla tillstånd är inte färdigskrivna än). Här kommer fotografen Johan Hammar att ha en fotoutställning. Som grädde på moset har Johan Hammar nyligen utsetts till Årets Naturfotograf. Hans specialitet är sötvatten, och det blir säkert möjligt att återkomma med presentation av den utställningen.

– På lördag blir det festligt för barn och vuxna, lovar museichefen Ida Billvén. Och kanske lite blött…