Stockholm Marathon: Flera Lidköpingslöpare klarade drömtider

Publicerad lördag, 01 juni 2019, 22:35 av - Inskickat material

2019 års upplaga av Stockholm Marathon blev ca 20 grader kallare i utomhustemperatur än 2018. För andra året i rad gick loppet över söders höjder och är en relativt tufft Marathonlopp för att springas i en av Europas huvudstäder.

Loppet utvecklades till ett mycket fint lopp och flera Lidköpingslöpare kom under sina drömtider.

Fredrik Bylerius kom under 4 timmar och Martin Flensén kom under 3 timmar. Väldigt många hejarop hörde vi under loppet med ”Hejja Lischöping” till oss med klubbkläderna med Lidköpings VSK.

Ett marathonlopp känns på i ben och kropp och det tar cirka 4 veckor innan man är i normal träning igen. Vader och baksida lår får känna av den hårda asfalten. Ett marathonlopp är relativt behagligt att springa om det inte skall utföras på en viss tid.

Alla Lidköpingslöpare kom i mål med bravur. Cirka 12,000 deltagare kom i mål.

– Henrik Hejje Johansson