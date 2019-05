Privatannonserna – annonsera gratis

Publicerad onsdag, 22 maj 2019, 10:50 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

21 maj

Säljes

Diskbänksblandare

Ikea. Pris 200:-*

0705-69 66 18

20 maj

Köpes

Tågbana

begagnad Brio tågbana.

Tel. 0706-06 72 69

Säljes

Stereo

Philips köksstereo med Canton högtalare.. Bra stereo med fjärrkontroll, RDS-radio, CD och AUX-ingång för tex. datorljud. Mycket fint skick! Pris 800 kr.

Tel: 0708-99 39 88

17 maj

Uthyres

Partytält

för student m.m 4 x 10 meter. Uthyres för 1.000kr!

Tel: 0730-81 27 16.

15 maj

Säljes

Solstolar

Tre randiga solstsolar i bra skick. 80:-/st Finns i Lidköping

Tel 0706-70 49 52

Säljes

Oljemålning

Undulat på pannå, säljes med gammal ram. Pris 275:- Finns i Lidköping.

Tel: 0706-70 49 52.

14 maj

Säljes

Vespa Ciao

Veteran C7E Piggaio C1M 1979 har inte gått mycket, välskött, en ägare ingen rallykörning. Allt i original även färg.

Instruktionsbok finns.

Tel 0730-65 40 93.

Säljes

Putshyvlar

2 putshyvlar. 200 kr

0705-69 66 18

Säljes

Trädgårdsbord

vit melerad, skiva av nonwood, ben av tjock plast, mått:165x95x(73) säljes för 300 kr

Tel: 0705-66 93 71

13 maj

Säljes

Trädgårdstolar

i plast (blå) ,justerbara, 4 st, säljes för 50kr/st

Tel: 0705669371

Säljes

Trädgårdsstolar

i plast (vit) ,justerbara), 4 st,(1 är lite defekt). säljes för 50kr/st

Tel: xxx

Säljes

Lövblås / sug

eldriven, 2400w. Säljes för 50 kr

Tel: 0xxxx

10 maj

Säljes

Tavla

Oljemålning kattunge i gröngräset. 650:- Finns i Lidköping.

Tel 0706-70 49 52

Säljes

Smycke

Smyckeset i silver, hängsmycke med liten diamant, dito örhängen för hål. Pris 550:-. Finns i Lidköping.

Tel: 0706-70 49 52

9 maj

Säljes

Sportsko

Reebok walking DMX MAX. Storlek 41. Använda ett fåtal gånger. Finns i Lidåker. Pris:100 kr

Epostsvar

Hus

önskas hyra

utanför Lidköping. Stort plus om det går att kombinera med hyra av hästbox (året runt). Hyfsat rymligt eftersom jag har barn varannan vecka. Rent och fräscht annars är jag inte så petig med huset men hästen ska stå bra och ha rasthage samt sällskap.

Tel: 0763-46 45 60 eller e-post

7 maj

Säljes

Navkapslar

5 st. Navkapslar, varav 4 st. är Volvo. 4 st. Fälgsidor och ett Fälgkors. Pris 250 kronor.

tel 0708-82 95 91, 0511-37 53 42 eller e-post

5 maj

Säljes

Badrumsskåp, blandare

Badrumsskåp 60 cm kompl med blandare, belysning, duschblandare. Pris: 350 kr

0705-xxx

2 maj

Köpes

Sängram

Köpes Tromsnes sängram metall /Ikea/ 180×200.

Tel: 0534-44005

1 maj

Säljes

Traktor

Volvo Krabat T15 1956. Står inne, behöver renoveras, några delar finns att tillgå. Finns i Järpås. Pris 10.000:- el. högstbjudande

Tel:0704-54 80 93 eller 0510-91753

29 april

Säljes

Litografi

Götene kyrka 1981. Konstnär A. Brunnert. Pris 400:-

Tel: 0705-92 33 88

Säljes

Kylbox



Bärbar kylbox Black o Decker BD V2 12 F. Liten och smidig bärbar kylbox rymmande 9 L. Innehåller även en frys och varmhållningsfunktion. Drivs med 12 Volt. Automatisk avstängning så batteriet inte urladdas. Ny i kartong. Pris 300:-

Tel. 0730-xx

Säljes

Kupoltält

Kupoltält Manson Igloo. Tält för två personer. Mycket bra skick! Längd 2050 mm, bredd 1450 mm, höjd 1000 mm vikt 2700 g. Pris 200 kronor

Tel xxxxxx

Uthyres

Partytält

Partytält uthyres, 4×10 meter. 1.500 kr

Tel 0730-81 27 16

Säljes

Lövved

1.5 Kubikmeter. Längd 35/40 cm. 650 kr.

Tel: 0761-63 69 99

E-postsvar

Säljes

Borrsväng

Borrsväng 200 kr.

Tel: 0705-69 66 18

Säljes

Sekatör

FELCO 8. Nypris nästan 700 kr. Nu 250:-

Tel 0705-69 66 18

28 april

Säljes

Vitrinskåp

Vitrinskåp furu 300 kr.

0706-xxx

27 april

Köpes

Cykel

Önskar köpa en 20 tums flickcykel, gärna med växlar.

0708-44 11 41

26 april

Säljes

Cykel

Damcykel. 3växlad. 400:-.

Tel. 070xxx

Säljes

Grill

Gasolgrill. Kan även användas som ugn. 500 Kr.

Tel. 070xxxx

24 april

Säljes

Plastbåt med snurra.

Längd 3,40 m. En mycket stabil och lättkörd båt. Säljes komplett med sjösättningsvagn, åror, ankare, 15 liters lös tank mm. Motorn är en Suzuki 8hk. tvåtakt med oljeinsprutning. Pris 7.500 kr

Tel 0706-22 61 92

Säljes

Grill

Rostfri kolgrill, elektrisk tändare och en säck briketter medföljer. 200 kr. Finns i Källby

Tel 0510-x

22 april

Säljes

B&D-fön

till ex. färgborttagning. 100 kr

0705-69 66 18

Säljes

Fåtöljer

i skinn. Säljer 2 fåtöljer dessa är i brunt skinn och säljes i par. 400 kr för paret

0733-xxx

Säljes

Bord

Runt antikt bord med glas-skiva. Diameter ca 100 cm , under glasskivan kan man sätta tex en dekorationsduk. 500 kr.

0733-xxx

Säljes

Bäddsoffa

i tyg, välvårdat skick. Bekväm med utdragbar del för dubbelbädd. 1000 kr

0733-xxxx