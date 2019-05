Sommar i Trägår´n:

”September” avslutar i augusti

Publicerad tisdag, 21 maj 2019, 18:15 av - Inskickat material

Petra Marklund, ofta nämnd med artistnamnet September blir sista artist ut på Dina-scenen i Stadsträdgården i sommar. Nu, meddelar kulturproducenterna vid Lidköpings kommun, är programmet klart för avslutningen.

Den 23 och 24 augusti är det finalhelg för sommarprogrammet på Dinascenen i Stadsträdgården.

Först ut på fredagen är Smith & Thell som följs av lördagens spelning med Sophie Zelmani och Augustifamiljen tillsammans med Petra Marklund.

Smith & Thell är historien om två unga, kreativa själar som för 10 år sedan bestämde sig för att förvandla drömmar till verklighet och satsa helhjärtat på musiken. 2017 släpptes deras debutalbum Soulprints och nu i vår är de aktuella med singeln Forgive me friend, som seglat rakt in på Svensktoppen och parkerade sig under några veckor på förstaplats.

Mary Jane Smith och Victor Thell träffades på ett musikevenemang i sin hemstad Helsingborg och föll pladask för varandras musikaliska lust, ambition, vision och passion för konsten.

Få artister kan förena det avskalat vackra med en brännande intensitet som sångerskan och låtskriverskan Sophie Zelmani. Med enkla medel har hon hänfört sina beundrare med musik som når långt in under huden – där vartenda andetag kan kännas som ett smärre jordskalv.

I början av 2019 kom ett nytt album. ”Sunrise” är titeln på albumet som är hennes 12:e sedan debuten i mitten av 90-talet.

En specialkväll med Augustifamiljen och Petra Marklund

Augustifamiljen har i 10 år stått för de uppskattade musikaliska inslagen i SVT’s populära program På Spåret och blivit oerhört hyllade för bandets spelglädje, skicklighet, nyfikenhet och förmåga att överraska – såväl i artistval som i arrangemang och låtval. Vare sig Augustifamiljen spelar på små eller stora scener, i På Spåret, själva eller med gästartister – så trollbinder de sin publik med sitt sound och sin energi.

På Dina-scenen har de med sig Petra Marklund som toppat listor världen över och belönats med flera branschpriser.

Under artistnamnet September fick Petra Marklund sitt stora genombrott 2003 med låten La, La, La (Never Give It Up). 2010 medverkade Petra i tv-programmet Så Mycket bättre där hon gjorde hyllade tolkningar av bland annat Petter och Plura och 2012 debuterade hon på svenska med albumet Inferno.