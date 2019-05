Riksdagen:

RUT-avdragen höjs till pensionärers nivå

Publicerad torsdag, 16 maj 2019, 20:14 av Björn Smitterberg

Regeringen vill höja taket för RUT-avdrag från 25.000 kronor till 50.000 kronor per person och beskattningsår. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Enligt dagens regler om skattereduktion för vissa hushållsnära tjänster, det så kallade RUT-avdraget, kan privatpersoner få avdrag på skatten för exempelvis städning, barnpassning och trädgårdssysslor. För personer under 65 år gäller detta för kostnader upp till högst 25.000 kronor per person och per år. Nu vill regeringen höja taket till 50.000 kronor, så att taket är detsamma för alla skattskyldiga oavsett ålder. Det höjda taket om 50.000 kronor per person och per år gäller för både RUT- och ROT-arbeten sammanlagt.