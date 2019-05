Vänern:

Vattenståndet tio centimeter under

Publicerad fredag, 10 maj 2019, 09:37 av Björn Smitterberg

Fortfarande fattas det vatten i Vänern för att det ska vara normalt. Vattenståndet för maj är statistiskt cirka tio centimeter högre än i april, och nu fattas det tio centimeter. På torsdagskvällen uppmättes 44,22 meter över havets yta.

I Lidköpings hamn lossar i dag ”Eken” last från Ryssland. Lossningen började redan på torsdagen.

Under lördagen väntas ”Oraness” med last från Klaipeda i Baltikum, och ”Kelt” med last från Finland.