Bostadspriserna i Lidköping darrade i april

Publicerad torsdag, 09 maj 2019, 06:29 av Björn Smitterberg

Efter en uppgång i vinter kom våren i april – då sjönk bostadspriserna i Lidköping igen.

Priserna på bostadsrätter i Lidköping har haft en rejäl uppgång hittills i år. På tre månader (feb-april) har priserna ökat med 11 procent. Detta trots en liten nedgång i april. Sett över ett år har priserna på bostadsrätter ökat med 2,4 procent.

I april betalades i snitt 11.400 kronor per kvadratmeter för bostadsrätterna som bytte ägare.

Villapriserna har inte samma utveckling. Under de senaste tre månaderna har priserna stigit med 1,3 procent men ligger fortfarande sämre än för ett år sedan. 50 villor bytte ägare under de tre månaderna och i snitt betalades 20.062 kronor per kvadratmeter.

Även för villor noterades en liten nedgång i april jämfört med februari och mars.

När det gäller fritidshus är statistiken oklar – det är alldeles för få fritidshus som bytt ägare för att statistiken ska bli relevant.

– Källa: Svensk Mäklarstatistik