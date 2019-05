Barnens hjälte i världen:

Indier som kämpar mot barnäktenskap

Publicerad torsdag, 09 maj 2019, 14:55 av Björn Smitterberg

Fredriksdalskolan nionde årskurs får varje år i uppdrag att arbeta med ”World´s Children´s Price for the Rights of the Child” – ett arbete som sprider sig till yngre elever i högstadiet och slutligen får eleverna vara med och rösta.

Fredriksdalskolan har 400 elever, och det är 38 nationer representerade bland eleverna.

Vinnare av priset, som delas ut av Drottningen på Gripsholm slott blev i år indiern Ashok Dyalchand som framgångsrikt arbetar för att flickor inte ska gifta sig förrän de är 18 år, och att pojkar inte ska gifta sig med yngre flickor trots att släktingar kräver det.

På Fredriksdalskolan i dag var det tre elever ur nionde årskursen som stod för presentationen – det var Ida Pettersson, Isabelle Ejdersund och Alexandra Thuresson.

Här är en presentation av vinnaren – från prisets hemsida – bilden är klickbar till större format.