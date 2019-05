Kultur – och fritidsstipendiater i Lidköping klara

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut kultur- och fritidsstipendium på vardera 25 000 kronor. Från och med 2018 har kultur- och fritidsnämnden även beslutat om Kultur- och Fritidsstipendium för unga mellan 13-25 år på vardera 10 000 kronor till stipendiater som är bosatt i eller har sin verksamhet i nära anknytning till kommunen.

Inför årets utdelning har det kommit in 23 ansökningar varav 7 kulturstipendium, 5 fritidsstipendium, 5 kulturstipendium för unga och 6 fritidsstipendium för unga.

Under kultur- och fritidsnämndens sammanträde torsdagen den 2 maj utsågs följande stipendiater:

Kulturstipendium

Joakim Assarsson

2019 års Kulturstipendium tilldelas Joakim Assarsson, underhållare, varieté- och cirkusartist. Med ett enormt engagemang för sin konstform har Joakim gett glädje åt både gammal och ung. Han har som en del i artisterna Jecko och Jessie slagit igenom nationellt och satt Lidköping på humorkartan. Genom att själva byggt sin anläggning och sin verksamhet i Härjevad har de också blivit en betydande del i en levande landsbygd. Att starta sin vrickade teater ute på landsbygden visar än en gång att det som många avfärdar som omöjligt bara är det tills någon bevisar motsatsen. Betydande är också Joakims engagemang i att förmedla glädjen i sin konstform och engagera barn och unga i workshops och cirkusskolor. Genom Joakim Assarsons driv har Lidköping fått ett bredare och rikare kulturliv.

Kulturstipendium unga

Gustav Dalemo

Gustav Dalemos hängivenhet för musiken som konstform är välkänd. Trots sin ålder har han under lång tid varit en aktiv del på Lidköpings musikscen. Genom alla de samarbeten med andra musiker, både lokalt som nationellt kända, har han länge bidraget till att göra en redan intressant musikstad än mer spännande. Gustav har studerat musik sedan han var liten och har redan under lång tid bidragit till Lidköpings musikscen. Efter många års musikstudier i Lidköping och två års heltidsstudier på Fridhems folkhögskolas jazzlinje satsar Gustav nu på högre musikalisk utbildning med en förhoppning om en rik professionell karriär som musiker. Han tilldelas nu Lidköpings kommuns kuturstipendium för unga med ett stort tack för att under så lång tid varit en aktiv del av musikscenen i Lidköping och med en varm lyckönskan för framtiden.

Fritidsstipendium

Henrik ”Hejje” Johansson LVSK

Henrik Johansson tilldelas Kultur och fritidsnämndens Fritidsstipendium 2019 för sitt engagemang inom Lidköpings Vintersportklubb. Henrik har som ordförande en stor del i den framgång föreningen haft de senaste åren. LVSK har de senaste fem åren mer än fördubblat antalet medlemmar, en måndagskväll i Råda när LVSK erbjuder intervallträning är det närmare 300 deltagare i blandade åldrar. Henriks engagemang syns inte bara i styrelsearbetet han är aktiv i allt som rör föreningen. Föreningens mål att möjliggöra för fler barn och unga att delta oavsett social, ekonomisk eller kulturell bakgrund personifieras i Henrik som alltid gör sitt yttersta för att alla ska kunna delta i föreningens olika aktiviteter.

Fritidsstipendium unga:

Cornelia Dagobert Jaktskytte

Cornelia Dagobert tilldelas Kultur och fritidsnämndens Fritidsstipendium för unga 2019 för sina framgångar inom jaktskytte. I Sverige har svensk skyttesport över 100 000 medlemmar och det finns drygt 1000 föreningar. Cornelia har som 16 åring tagit flera medaljer inom skytte, hon vann 2018 damklassen i Nordiska Mästerskap i Jaktskytte. Hon var också sjunde bästa svensk totalt vilket innebar att hon fick vara med i det svenska laget som tog silver i samma tävling. Cornelia vann också damklassen i SM i kombinerat skytte 2018. Under våren 2019 kommer Cornelia att ställa upp i Europeiska Mästerskap i kombinerat skytte. Lidköpings Jaktskytteklubb beskriver Cornelia som en fantastisk person, en person som brinner för föreningen och har en utpräglad tävlingsinstinkt och blir bättre när det behövs. I Cornelias träning går det åt mycket pengar till vapen, ammunition och till resor vilket stipendiet kommer användas till.

