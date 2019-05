Bandy: Doldisar i första herrlandslagstruppen

Publicerad torsdag, 02 maj 2019, 19:04 av Redaktionen

I förra veckan blev det klart att Michael Carlsson tar över som ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget och till sin hjälp får han även Pär Gustafsson, Mattias Rehnholm och Joakim Forslund. Nu har den kvartetten även tagit ut en första träningstrupp inför säsongen 2019/20. En säsong som kulminerar med VM i Irkutsk.

Den 31 man stora truppen innehåller en lång rad etablerade stjärnor, men även flera, på den här nivån, nya bekantskaper. Bland annat så får målvakten som ledde Åby/Tjureda IF till ett sensationellt elitserieavancemang, Viktor Birgersson, chansen att visa upp sig för landslagsledningen. Det får även bland annat IFK Motalas nyckelspelare Viktor Spångberg och Vetlanda BK:s Pontus Vilén.

Hela herrlandslagets träningstrupp inför säsongen 2019/20:

Patrik Sjöström HK Jenisej

Christoffer Edlund HK Jenisej

Erik Pettersson SKA Neftianik

Per Hellmyrs Bollnäs GIF

Daniel Berlin Sandvikens AIK

Linus Pettersson Sandvikens AIK

Erik Säfström Sandvikens AIK

Viktor Spångberg IFK Motala

Viktor Birgersson Åby/Tjureda IF

Pontus Vilèn Vetlanda BK

Robin Öhrlund IFK Vänersborg

Jesper Thimfors Villa Lidköping BK

Ludvig Johansson Villa Lidköping BK

Felix Pherson Villa Lidköping BK

Martin Johansson Villa Lidköping BK

Martin Karlsson Villa Lidköping BK

Johan Esplund Villa Lidköping BK

Johan Löfstedt Villa Lidköping BK

Joakim Andersson Villa Lidköping BK

Joel Broberg Villa Lidköping BK

Anders Svensson Edsbyns IF

Oscar Wikblad Edsbyns IF

Henrik Kjellsson Västerås SK

Stefan Edberg Västerås SK

Simon Jansson Västerås SK

Martin Landström Västerås SK

Daniel Johansson Västerås SK

Adam Gilljam Hammarby IF

David Pizzoni Elfving Hammarby IF

Jesper Jonsson

Hammarby IF

Christoffer Fagerström

Hammarby IF