Välmående hundraåring på frammarsch

Publicerad onsdag, 01 maj 2019, 16:09 av Tore Sahlström

Det är en tidig första maj.

Klockan är runt sjusnåret och de flesta Hällekisbor sover säkert efter all valborgsmässofirande dagen innan.

Men vid området Duvhagen i den centrala gamla fabriksorten står ett gäng musikkanter redo för att, göra sitt sedvanliga första majmusicerande genom samhället. Om man inte då vaknar så, har man troligen varit på ett rejält partaj kvällen innan. Exakt på kockslaget halv åtta marscherar hundraåriga Hällekis musikkår under ledning av Lena Öberg genom tätorten.

Kåren fyller alltså i år 2019 hundra år och, det firas med en jubileumkonsert den 16 juni i Göteneparken.

En person som säkert finns där då och, lyssnar är veteranen Stellan Hallén. Stellan började i kåren 1951 när pappa Folke var ledare. Pappa Folke lärde mig först bli trumslagare men, med tiden och fram till slutet i kåren spelade Stellan euphonium som, är tenormedlemmen i tubafamiljen. Stellan slutade i kåren 2016 då orken tröt.

-En musikant i musikkår som inte kan marschera är bara en halv musikant, tillägger Stellan.

Historien bakom kåren är att i slutet på 1800-talet hade den dåvarande disponenten Hillfors en mässingsextett med mannar från fabriken. Han lade sedermera ner gruppen och där stod åtta unga grabbar som ville fortsätta spelandet.

Grabbarna fick lämna tillbaka instrumenten. De fick heller inte hyra speldonen. De sparade och köpte instrumenten av ett Osbyföretag och 1919 hade de betalat av sina instrument. De bildade då kåren Viljan och strax därefter uppkom namnet Hällekis Blåsorkester.

När Stellan Hallén började 1951 bestod kåren av et 20-tal medlemmar. Två gånger i veckan övade man och det var många gånger svårt att få ihop manskapet då de flesta jobbade i skift på Cementa. Stellan har under åren haft många familjemedlemmar i kåren. Hans far och två farbröder och, kusiner men nu finns ingen Hallénare verksam i kåren.

Klockan är halv åtta på morgonen och, musikkårens marsch tar sin början i Hällekis. Längst bak följer Stellan Hallén med, nu som åskådare.

-Det är klart att det känns tråkigt att Hallénepoken är över i kåren efter sammanlagt 97 års spelande. Det känns lite vemodigt, uttrycker Stellan om Hallénepoken.

Nu var det inte bara spelande i musikkåren som hägrade för en ung Stellan.

Han var ju mycket idrottintresserad. Den 84-årige musikkanten har även hunnit med att vara aktiv i bandy i 25 år och i fotboll i 15 år. Pappa Folke som var en sträng förälder gillade inte att Stellan skulle hålla på med idrott utan han skulle bara satsa på musiken. Så det blev en del kontroverser där hemma vid köksbordet säger Stellan.

En sak som han avundas sin stränge far var att pappa Folke hade hundra procent musikgehör. Hade aldrig några noter utan spela endast på gehör.

– Jag kunde väl åtminstone fått några procent efter far, småler Stellan.

En episod som Stellan minns väl var när han i tioårsådern var med far på Axevalla hed. Då stoppade den unge Stellan trumpinnarna i en bastuba och sabbade för denna musikkant. Som tur var så fixades det fram nya trumpinnar från en annan musikkår men pappa Folke utbrast då till sin fru:

-Ska han va mä här på hea så måste du hålla reda på ongen.

Något som tog hårt på Stellan och alla de andra i kåren var när Folkets hus brann 2014.

Här försvann ovärderligt notbibliotek samt foton. Även övningslokalen försvann men där var Götene kommun hjälpsamma med att ordna en träningslokal i Götene som används än idag.

Trots branden så gav aldrig Hällekis musikkår upp utan, har fortsatt sitt spelande till glädje för bygdens innevånare.

Nuvarande kårledaren Lena Öberg började 1978. Hon jobbar i musikskolan i Götene och, hon tycker det är roligt att flera av musikskolans elever tar steget senare till musikkåren. På så sätt blir det en föryngring i de grånande kårerna.

– Börjar man en gång i musikkåren då är man troligtvis där på livstid. Just nu är det fullt på alla poster i kåren men, det behöver komma lite fler tunga blåsare, tillägger Lena

Första maj marschen och spelandet slutar vid äldreboendet Hällesäter där det bjuds på fika. Efter en kort fikastund bar det sedan iväg till Skara för den vitale hundraåringen för en spelning i Djäknestaden.

Det ser trots allt ljust ut för hundraåringen Hällekis musikkår. Det är ju trevligt när allt annat med Falkängen och Folkets hus har en oviss framtid.

Den trogne f.d. spelande medlemmen i Hällekis musikkår Stellan Hallén verkar också vital. Han följde tåget längst bak som åskådare genom hela Hällekis.

Fotnot: De första musikkanterna som, 1919 bildade kåren var dessa män:Folke Hallén, Gunnar Axelsson, Einar Korsell, Harald och Viktor Lundqvist, Linus Olsson, Conny Sandberg och Bernhard och Karl Vinberg.