Mycket musik i årets upplaga av Vårrundan Kinnekulle

Publicerad onsdag, 01 maj 2019, 14:36 av Redaktionen

Att fira in våren med Vårrundan Kinnekulle har nu blivit en 17-årig tradition och helgen den 4-5 maj är det dags igen då dörrarna till konstnärer, hantverkare, caféer och restauranger, samt andra aktörer verksamma på Kinnekulle öppnar sina portar och visar upp ”kullens” mångfald.

Vårrundan Kinnekulle som under de senaste åren har lockat fler än 20 000 besökare under två dagar från hela Sverige arrangeras av föreningen Mötesplats Kinnekulle och evenemanget kan beskrivas som en stor fest där aktörer och bygdens invånare svetsas samman.

I år blir de musikaliska inslagen under Vårrundan Kinnekulle fler då den traditionella Vårrundekonserten får sällskap av flera pop up-konserter på olika platser under helgen. Västerplana kyrka, Hantverksgården Smedja Therese i Husaby, Medelplana kyrka, Råbäcks mekaniska stenhuggeri, Husaby kyrka, Stenhyveln design & café, Västerplana mejeri, Hällekisgården och Stampens kvarn i Gössäter får alla musikaliskt besök. Vårrundekonserten ”Toner längs vägen” framförs på lördagskvällen i Medelplana kyrka med en konstellation av hängivna musiker.

– Det blir många musikaliska möten i ett härligt blandat program, lovar Ann-Sofie Andersson, kultursamordnare i Götene kommun.

I Husaby kommer en ny utställning att invigas i kyrkans tornrum. Tillsammans med Destination Läckö-Kinnekulle har Västergötlands museum tagit fram utställningen som visar föremål och den intressanta historien kring kyrkan och Husaby. Utställningen är en del i Leaderprojektet ”Epokresan” där Kinnekulles historia, geologi och historiska spår lyfts fram.

-Vårrundan Kinnekulle har ett digert program med 86 aktörer på 76 olika platser så för att få en bra översikt och hitta sina favoriter finns det i Österplana kyrka en samlingsutställning där alla aktörer presenteras och visar i korthet vad de erbjuder, säger Anders Karlsson, ordförande i Mötesplats Kinnekulle.

Nya aktörer som deltar i Vårrundan Kinnekulle 2019 är:

• Bengts Trädgårdskonst som visar fina utsmyckningar till trädgården.

• Biggan och Lasse Dahlberg som öppnar upp Västerplana Mejeri för en konstutställning.

• Design & Konsthuset i Lundsbrunn med musik, mat och måleri i olika tekniker.

• Game Prototyper som designar brädspel och erbjuder provspelning av sina spel.

• Götenes fornminnes- och hembygdsförening med en stor bakluckeloppis under lördagen och kaffestuga inne i Munkgården.

• Sventorps Lamm med 2-4 veckor gamla lamm samt lammskinn och mattfällar.

• Qulturladan Hällekis som ställer ut egen konst och hantverk.

• Naturkraft som visar måleri och naturfotografi i Medelplana bygdegård.

• Det lilla galleriet med försäljning av kläder och konst

• Ängens gård där det går att ta en fika och titta på gårdens djur och köpa med sig honung, lammskinn, lammkorv med mera.