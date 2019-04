Villa-spelare i F17-trupp

Publicerad torsdag, 25 april 2019, 15:29 av Redaktionen

Ledningen för F17 på landslagsnivå har tagit ut en träningstrupp för kommande säsong. Truppen är inte slutgiltig utan förändringar kan ske efter hand.

F17-landslagets träningstrupp inför säsongen 2019/20:

Målvakter

1. Clara Boström. Spånga Bromsten

2. Elin Granberg. Söråker IF

3. Jonna Nyman. Skirö AIK

4. Tova Korpås. Uppsala BOIS

Utespelare

1. Alice Nilsson. Gripen/Kareby

2. Alma Henriksson. Villa/LAIK

3. Anna Egeberg. Kareby IS

4. Ebba Stern. Villa/LAIK

5. Ella Oskarsson. Skirö AIK

6. Ellen Nilsson. Gripen/Kareby

7. Elsa Malmberg. IFK Motala

8. Evelina Skiöld. Surte/Kareby

9. Ida Wikström. Villa/LAIK

10. Iri Brattkull. Skirö AIK.

11. Irma Haraldsson. Skirö AIK

12. Kajsa Lagerqvist. Tranås BoIS.

13. Karla Thuresson. Åby/Tjureda

14. Klara Volmersson. Skirö AIK

15. Lilly Roos. Kareby IS

16. Lina Alsén. Uppsala BOIS

17. Lina Angantyr. IFK Rättvik

18. Matilda Spong. Västerås SK

19. Moa Ek. Skirö AIK.

20. Moa Friman. Surte/Kareby

21. Saga Hartley. Spånga Bromsten

22. Saga Olsson Spånga Bromsten

23. Sigrid Sundell. Tranås BoIS

24. Tanja Illarionova. Kalix Bandy

25. Tilda Berg. IFK Rättvik

26. Tova Grönoset Sandviken AIK

27. Tove Karlsson. Skirö AIK

28. Wilda Ejdefalk. Kareby IS